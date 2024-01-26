BIST 8.170
DOLAR 30,28
EURO 32,85
ALTIN 1.970,18
GÜNCEL

9 ilde düzenlenen "Sibergöz-18" operasyonunda 28 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 9 ilde internet üzerinden sanal ortamda "Nitelikli Dolandırıcılık" suçuna yönelik eşzamanlı olarak gerçekleştirilen "Sibergöz-18" operasyonunda 28 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Yerlikaya, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, 9 ilde internet üzerinden sanal ortamda "Nitelikli Dolandırıcılık" suçuna yönelik eşzamanlı olarak gerçekleştirilen "Sibergöz-18" operasyonunda 28 şüphelinin yakalandığını belirterek şu bilgileri verdi:
"Sanal devriyelerimiz nitelikli dolandırıcılık yapanların enselerinde. Onlara göz açtırmayacaklar. Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; İzmir Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu İstanbul, Balıkesir, Batman, Diyarbakır, Samsun, Iğdır, Edirne, Van ve Trabzon’da eş zamanlı olarak 'Sibergöz-18' operasyonları düzenlendi. 28 şüphelinin; Türkiye’nin önde gelen 2 araç kiralama firmasının internet sitelerinin 'oltalama' yöntemi ile sahte sitelerini kurarak, 'Araç Kiralama Bedeli' adı altında gönderilen İBAN numaralarına parayı gönderdikten sonra Kapora Bedeli, Sigorta Bedeli, Kasko Poliçesi, Kasko Teminatı, Kaza Bedeli, Cayma Bedeli, Provizyon Ücreti gibi bahanelerle para isteyerek haksız kazanç sağladıkları tespit edildi. Operasyonları gerçekleştiren kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Milletimizin duası sizinle. Siber suçlarla mücadelemiz kararlılıkla devam edecek."

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Kastamonu'da yolcu otobüsü devrildi! Çok sayıda ölü ve yaralı var! İşte ilk görüntüler...
Kastamonu'da yolcu otobüsü devrildi! Çok sayıda ölü ve yaralı var! İşte ilk görüntüler...
Dilber'in dansının tam videosu! Dilber dans etti Yılmaz Erdoğan dayak yedi! İşte o bölümler...
Dilber'in dansının tam videosu! Dilber dans etti Yılmaz Erdoğan dayak yedi! İşte o bölümler...
Gazze'de sokakta kalan cesetleri hayvanlar yiyor! Kan donduran görüntüler...
Gazze'de sokakta kalan cesetleri hayvanlar yiyor! Kan donduran görüntüler...
Malatya'da 5.2 büyüklüğündeki deprem güvenlik kamerasında
Malatya'da 5.2 büyüklüğündeki deprem güvenlik kamerasında
Ümit Özdağ gazeteciye böyle çıkıştı! 'Ulan Afgan mısın? Otur dedim sana'
Ümit Özdağ gazeteciye böyle çıkıştı! 'Ulan Afgan mısın? Otur dedim sana'
Besicinin, boğanın saldırısına uğradığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı
Besicinin, boğanın saldırısına uğradığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı
Aracın önünü kesip yumrukladı! İçindeki çocuğa küfürler yağdırdı
Aracın önünü kesip yumrukladı! İçindeki çocuğa küfürler yağdırdı
Popçu Gülşen de 'Dilber' akımına uydu! Duyanlar "Keşke söylemeseydin' diye isyan etti
Popçu Gülşen de 'Dilber' akımına uydu! Duyanlar "Keşke söylemeseydin' diye isyan etti
Kayseri'den kalkan askeri uçak acil iniş yaptı: O anlar kamerada
Kayseri'den kalkan askeri uçak acil iniş yaptı: O anlar kamerada
Malatya'da deprem anı güvenlik kamerasında müşteri ve çalışanlar böyle kaçtı
Malatya'da deprem anı güvenlik kamerasında müşteri ve çalışanlar böyle kaçtı
Terör örgütü DEAŞ'a yönelik Kahramanlar-46 operasyonlarında 28 şüpheli yakalandı
Terör örgütü DEAŞ'a yönelik Kahramanlar-46 operasyonlarında 28 şüpheli yakalandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Reisi'yi resmi törenle karşıladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Reisi'yi resmi törenle karşıladı