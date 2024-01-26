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POLİTİKA

Muharrem İnce'nin 'Dersim' sözleri olay oldu! 10 yıl önceki açıklaması paylaşım rekoru kırıyor

Memleket Partisi lideri Muharrem İnce, CHP ile seçim ittifakı yapmayacaklarını açıkladığı basın toplantısında "Bizim Dersim diye bir vilayetimiz yoktur. Dersim bir bölgenin adıdır, ilimizin adı Tunceli'dir" dedi. Bunun üzerine İnce'nin 2014 yılında yaptığı Dersim açıklamasının videosu ortaya çıktı.

Memleket Partisi lideri Muharrem İnce, CHP ile ittifak yapmayacağını ve İstanbul dahil birçok yerde aday çıkaracağını açıkladı. CHP ile ittifak yapmama nedenlerini sıralayan Muharrem İnce'nin 'Dersim' çıkışı olay oldu.

2024: Bizim Dersim diye bir vilayetimiz yoktur

Muharrem İnce "Bizim Dersim diye bir vilayetimiz yoktur. Dersim bir bölgenin adıdır, ilimizin adı Tunceli'dir. Kamer Genç bile Dersim demiyordu. Şeyh Sait bir vatan haindir. Aynen İskilipli Atıf gibi... Atatürk, Nutuk'ta da böyle demiştir." dedi.

2014: Biz bir Dersim'liyi Genel Başkan yaptık

Muharrem İnce'nin bu çıkışı, 10 yıl önce yani 2014 yılında yaptığı 'Dersim' açıklamasını akıllara getirdi. İnce, 2024 yılında yaptığı konuşmada, Dersim'den özür dileyip dilemeyecekleri tartışması için "Biz bir Dersim'liyi Genel Başkan yaptık. Bundan büyük özür olur mu?" demişti.

Sosyal medyada paylaşım rekoru kırıyor

Muharrem İnce'nin 10 yıl önceki Dersim konuşması sosyal medyada en çok paylaşılanlar arasına girdi.  

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