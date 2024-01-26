Ekrem İmamoğlu'na Cuma namazı girişinde 'riyakarlık' tepkisi! İmamoğlu'ndan 'başkası gibi hava atmaya gelmem' cevabı

İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cuma namazı için gittiği camide bir vatandaşın “Başka zaman niye gelmiyorsun camiye, sadece seçimden seçime geliyorsun?” tepkisiyle karşılaştı. İmamoğlu, "Ben camiye gittiğimi göstermem. Camide hava atmam birileri gibi" karşılığı verdi. Karşılıklı diyaloglar dikkat çekti.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile vatandaşın cuma namazı girişinde yaşadığı ilginç diyalog kameralara yansıdı. Camiye gireceği sırada vatandaşın tepki göstermesi üzerine İmamoğlu'nun "Ben camiye gittiğimi göstermem" yanıtını verdiği duyuldu.

Başka zaman değil de seçimde geliyorsun camilere

Ekrem İmamoğlu camiye gireceği sırada önünü kesen bir kişi, "Başka zaman niye gelmiyorsun camiye, sadece seçimden seçime geliyorsun?” dedi. İmamoğlu önce vatandaşa, "Niye böyle konuşuyorsun" diye vatandaşa sitem etti.

O Yaradan ile benim aramda

İmamoğlu, "Ben camiye gittiğimi göstermem. Camide hava atmam birileri gibi. O Yaradan ile benim aramda" karşılığı verdi. Bunun üzerine o vatandaş, "Geleceksin tabii. Böyle sarılacağız birbirimize" dedi. Camiye gittiğini gösterip reklam yapmayacağını tekrarlayan İmamoğlu camiye yönelince bu kez da vatandaş "Olmaz, olmaz" diye arkasından seslendi.

Sanki ona gelip de hava atacağım camide

Etrafındaki kalabalıkla camiye yürümeye devam eden İmamoğlu, "Sanki ona gelip de hava atacağım camide. Ben Yaradan'a dua etmeye geliyorum, anlayamıyor" ifadelerini kullandı. Ancak o vatandaşla İmamoğlu arasındaki diyalog cami merdivenlerinde de sürdü.

Seninkisi şimdi riyakarlığa girdi

İmamoğlu caminin merdivenlerine geldiği sırada o vatandaş "Olmaz, olmaz" demeye devam edince İmamoğlu da tekrar dönüp "Hacı Yaradan'a dua etmeye geldim ben, başkası gibi hava atmaya değil" dedi. O vatandaş da "Seninkisi şimdi riyakarlığa girdi" dedi.