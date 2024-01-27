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Beline kırmızı kuşak takılmasına karşı çıkan gelin, "Kurban mıyım ben?" diye sordu

Beline kırmızı kuşak bağlamak istemeyen gelin, "Ne böyle kırmızı kırmızı. Gereksiz bir şey. Kurban mıyım ben?" diyerek tepki gösterdi. Genç kadının anneannesi ile diyaloğu sosyal medyada en çok izlenen videolar arasına girdi.

Sosyal medyada paylaşılan 'kırmızı kuşak' videosu dikkat çekti. X platformunda paylaşılan görüntülerde gelinlik giyen genç bir kadının, anne ve anneannesi ile konuştuğu görüldü.

Kırmızı kuşak takmak istemeyen gelin adayının, annenanesi ile konuşması cep telefonu kamerasına yansıdı. Anneannesinin "Kırmızı kuşak sana ne yapıyor?" sorusuna "Izdırap veriyor" cevabı veren genç kadın çok konuşuldu.

Beline kırmızı kuşak bağlanmak isteyen genç kadın, "Zaten gereksiz bir adet. Ne böyle kırmızı kırmızı. Gereksiz bir şey. Kurban mıyım ben? Adak kurbanı boynuzlarına takarlar o şeyi. Adak mıyım ben? Tamam beni kesene kadar burada duracak mı?" diyerek ailesine tepki gösterdi.

Genç kadının tepkisini aşırı bulan bazı sosyal medya kullanıcıları paylaşımın altına yorum yaptı.

Sosyal medyada tepki çekti

Sosyal medyada kullanıcılar, videonun altına "Düşünsene evlat büyütüyorsun sonra o evlat sana her şeyi haram ediyor", "Ana atalarından ne gördüyse örf, adet ve gelenek bellemiş", "Manevi duygular bitince her şey somut varlık haline dönüşür" gibi yorumlar yaptı. Gelinin söylediklerine hak verenlerde  oldu.

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