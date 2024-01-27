İYİ Parti İstanbul adayı Buğra Kavuncu balık tuttu mesajını verdi
İYİ Parti İstanbul Büyükşehir Belediyesi adayı Buğra Kavuncu, İstanbul'da oltayla balık tuttu. Kavuncu, görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan Kavuncu, "Mevsiminde, taptaze! Balık kalbe, sağlığa iyi gelir; yeni, çağdaş, vizyoner ve liyakatlı belediyecilik anlayışı ise İstanbul’a iyi gelecek" dedi.
İYİ Parti İstanbul Büyükşehir Belediyesi adayı Buğra Kavuncu, seçim çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor.
İstanbul'u karış karış dolaşan Kavuncu, sahilde balık tutmayı da ihmal etmedi.
Oltayla balık yakalamayı başaran Kavuncu, o anları sosyal medya hesabından paylaştı. Kavuncu, "Mevsiminde, taptaze! Balık kalbe, sağlığa iyi gelir; yeni, çağdaş, vizyoner ve liyakatlı belediyecilik anlayışı ise İstanbul’a iyi gelecek." ifadelerine yer verdi.