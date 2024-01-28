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SEÇİM

Murat Kurum'un yeni seçim şarkısı çıktı! 'Biz de başka bir aşk yok, sadece İstanbul'

AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum'un seçim şarkısı, '’Biz de başka bir aşk yok, sadece İstanbul'’ vurgusuyla seçmenlerle buluştu. Şarkının sözleri Ekrem İmamoğlu'na göndermelerle dolu...

AK Parti ve Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum'un seçim şarkısı, '’Biz de başka bir aşk yok, sadece İstanbul'’ vurgusuyla seçmenlerle buluştu. Söz ve müziği Özhan Eren'e ait olan şarkıda, İstanbul'un fatihi Fatih Sultan Mehmet Han ve surlara ilk bayrağı diken Ulubatlı Hasan’a yer verildi.

Şarkının sözlerinde Murat Kurum’un seçim kampanyasında kullandığı ‘’Şimdi İstanbul, Sadece İstanbul’’ sloganı öne çıkarıldı. Şarkının klibinde İstanbul’un tarihi ve turistik mekanları kullanıldı. Klipte ayrıca Kurum'un seçim kampanyası boyunca bir araya geldiği İstanbullular da yer aldı.

"Biz de başka bir aşk yok, sadece İstanbul" sözleri, Ekrem İmamoğlu'nun cuhurbaşkanı adaylığı planlarına gönderme yaptı. 

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