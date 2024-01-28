Dilan Polat'ın lüks araçları Arka Sokaklar'a verildi! Hüsnü Çoban coştu: Öf yağ gibi akıyor!

Sosyal medya fenomenlerine yönelik soruşturma kapsamında el konulan lüks araçlar İstanbul Emniyeti'nin kullanımına verildi. O araçlar İstanbul'un gözde semtlerinde devriye arabası olarak kullanılırken, Dilap Polat'ın lüks araçları Arka Sokaklar dizisine de konu oldu. Hüsnü Çoban direksiyona geçen kendini tutamadı: "“Öf yağ gibi akıyor..."

Arka Sokaklar dizisinin yeni bölüm fragmanı olay oldu. Dilan Polat ve Engin Polat'la başlayıp birçok fenomene sıçrayan 'akara para' dahil birçok suçlama ile yürütülen soruşturmalar kapsamında, el konulan lüks araçlar İstanbul Emniyeti'nin kullanımına verilmişti.

Siren takılan fenomenlerin lüks araçları, Taksim ve Sultanahmet gibi turistlerin gözde mekanlarında polisler tarafından ekip otosu olarak kullanılıyor. Dilan Polat'ın lüks araçları bu kez kendini Arka Sokaklar dizisinde gösterdi.

Fenomenlerin el konulan araçlarının kullanıldığı Arka okkalar dizisinin tanıdım fragmanı olay oldu. Lüks Porche aracın direksiyonuna geçen dizinin fenomen karakteri Hüsnü Çoban'ın, "Öf yağ gibi akıyor be" sözleri olay oldu. Çoban, lüks aracıyla selfie çekilmeyi de unutmadı.