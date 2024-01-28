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İstanbul'da kiliseye saldıran maskeli 2 kişi kamerada! İşte o saldırganlar...

İSTANBUL Sarıyer'deki Santa Maria İtalyan Kilisesi’nde Pazar ayini sırasında silahlı saldırı gerçekleştiği öğrenildi. Saldırıda bir kişi öldü, kar maskeli iki saldırgan kaçtı... Saldırganlar güvenlik kamerasına yakalandı... İşte o saldırganlar...

İstanbul Sarıyer’de bulunan Santa Maria İtalyan Kilisesi’nde Pazar ayini sırasında silahlı saldırı gerçekleşti. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İstanbul Valisi Davut Gül yaptığı açıklamada "Saldırı yapılan 1 kişi hayatını kaybetti, yaralı yok. Hayatını kaybeden kişi 55 yaşında. Cumhurbaşkanımız olayı takip ediyor" dedi..

Maskeli iki saldırgan, ayin sırasında kiliseye girerek ateş açtı. Kilisede bulunanlar saldırı sırasında korunmak için kendilerini yerlere attılar. Saldırı sırasında başından vurulan bir kişi hayatını kaybetti. Saldırganların kaçtığı belirtildi.

Saldırganlar, çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı... 

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