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SEÇİM

Fatma Şahin'i duygusal sürpriz! Biz zorlukları paylaştıkça güçlenen büyük bir aileyiz

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanlığı için yeniden aday gösterilen Fatma Şahin'e duygusal bir sürpriz yapıldı. Personel buluşmasında konuşan Şahin için, "Dönmem Geri" şarkısı söylendi. O anları paylaşan Fatma Şahin, "Biz zorlukları paylaştıkça güçlenen, başarıları birlikte kutlayan çok büyük bir aileyiz" dedi.

Yerel seçim için sayılı günler kalırken, partiler de adaylarını açıkladı. Adaylarını hızlı bir şekilde belirleyen ve açıklayan ise AK Parti oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan büyükşehirlerden birisi de Gaziantep...

Gaziantep'te uzun zamandır belediye başkanlığı görevini yürüten ve herkesin sevgisini kazanan Fatma Şahin, yeniden aday gösterildi. Şahin, "ustalık dönemi" için yeniden Gazianteplilerin karşısına çıkacak.

Seçim çalışmalarından önce duygusal sürpriz

Seçim çalışmalarına başlamadan önce Gaziantep Büyükşehir personeliyle buluşan Fatma Şahin, duygusal anlar yaşadı. Kürsüye çıkan ve konuşmasını yapan Şahin'e "Dönmem Geri" şarkısı söylendi. Işıkların kapanmasının ardından salondakilerin telefon ışıklarını yakarak söylediği şarkı, renkli anlar oluşturdu. Şarkı söylenirken, bazı yerlerde de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın söylediği şiirlere yer verildi.

O anları Fatma Şahin paylaştı

Sosyal medya hesabından o anların videosunu yayınlayan Fatma Şahin, "Biz zorlukları paylaştıkça güçlenen, başarıları birlikte kutlayan çook büyük bir aileyiz. Bu yolda birlikte yürümek, her zorluğun üstesinden gelmek bize güç katıyor ve işimizi daha anlamlı kılıyor. Üzerimde çok hakkınız var. Bu ekibin bir parçası olmaktan gurur duyuyorum." dedi.

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