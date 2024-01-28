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Cumhurbaşkanı Erdoğan Eskişehir adaylarını tanıttı! Erdoğan o iki ilçeyi özellikle istedi

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Eskişehir'de Eskişehir ilçe belediye başkan adaylarını tanıttı. Erdoğan, Eskişehir'in Odunpazarı ve Tepebaşı ilçelerini özellikle isterken "aslına rücu ettireceğiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şehit Anıl Gür Spor Salonu'nda AK Parti Eskişehir İlçe Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı'na katıldı. Erdoğan, tüm adayları tek tek tanıtırken, Odunpazarı ve Tepebaşı belediyelerini özellikle istemesi dikkat çekti. AK Parti'nin Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı İYİ Parti'den istifa ederek AK Parti'ye katılan milletvekili Nebi Hatipoğlu olmuştu. 

Cumhur İttifakı Eskişehir Adayları

Alpu: Alparslan Kokulu
Beylikova: Vahit Kara.
Çifteler: Kadir Bıyık (MHP)
Günyüzü: Hidayet Özmen (MHP)
Han: Bekir Belgeli
İnönü: Serhat Hamamcı
Mahmudiye: Murat Uçarer
Mihalgazi: Zeynep Güneş
Mihalıçcık: Halil Sami Barış (MHP)
Odunpazarı: Özkan Alp
Seyitgazi: Erhan Erden (MHP)
Sivrihisar: Hüseyin İlhan
Tepebaşı: Hamit Yüzügüllü

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