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POLİTİKA

Tanju Özcan babadan kalma tarlasını satıp Dilber'e ev aldı! Pavyon gülü Dilber'i Bolu'ya çağırdı

Tanju Özcan yine kendinden bahsettirmeyi başardı. Türkiye günlerdir Yılmaz Erdoğan imzalı İnci Taneleri dizisinde Hazar Ergüçlü'nün pavyon dansını konuşurken, Tanju Özcan da tartışmadan uzak kalamadı. Babadan kalma tarlayı satıp Dilber'e Bolu'dan ev aldığını belirten Tanju Özcan, Dilber'i Bolu'ya davet etti.

Yılmaz Erdoğan'ın yazıp başrolünü oynadığı İnci Taneleri dizisi, Hazar Ergüçlü'nün canlandırdığı pavyon kızı 'Dilber'in dansıyla reyting rekorları kırdı. Dans sırasında şarkıcının "Dilber evin barkın yok mu" sorusuna Dilber "Yok" cevabı veriyordu. 

Babamdan kalan tarlayı sattım!

Sosyal medyada Dilber'e ev almakla ilgili espriler birbirini izlerken, CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan da akıma kapıldı. 'Dilber' için özel özel klip yaptıran Tanju Özcan, o klibi de "Babamdan kalan tarlayı sattım, sana Bolu’dan ev aldım. Türkiye’nin en güzel şehri Bolu’ya bekliyoruz" notuyla sosyal medyada paylaştı.

 

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