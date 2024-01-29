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Polatlı köylerinde yaşayanlar Mansur Yavaş'ın 'su akıtmaya başladık' sözlerini yalanladı

Polatlı'da yaşayanlar 'Turgut Altıonok'un haberi yok su akıtmaya başladık' diyen Mansur Yavaş'ı yalanladı

İvedik arıtma tesisinden Polatlı’ya içme suyu verecek isale hattının yapımı ile ilgili tartışmalar bitmiyor.

AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok, "13.5 km’den biz Kars’ın Arpaçay ilçesine suyu getirdik. Ankara Büyükşehir belediyesi 5 yıldır 110 km’den su getiremedi. Polatlı’nın 26 köyünde su yok" açıklamasında bulundu.

Yavaş: Su akıtmaya başladık
Bu açıklama sonrası CHP’li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, rakibinin henüz haberi olmadığını söyleyerek “biz su akıtmaya başladık" dedi. 

Çeşmeden bulanık su akıyor
Polatlı ve köylerinde yaşayan vatandaşlar ise Mansur Yavaş’ın aksine sularının henüz akmadığını, hazır su ya da köylerdeki kaynak sularını kullandıklarını, çeşmelerinden çamur gibi, bulanık su aktığını, derede akan suyun ondan daha iyi olduğunu söylediler.

Polatlı sakinleri: 2 yıldır bitmedi
Vatandaşlar, gelsin nereden aktığını bize göstersin, 2 yıldır bitmedi daha sularımız içilmiyor, hepimizin arıtma cihazı var para veriyoruz, 6 aydır kazısı yapıldı Polatlı’ya verilecek suyun geçtiği kanalların üzerinin dahi kapatılmadığını, çalışmaların henüz bitmediğini söyleyen Polatlılar Mansur Yavaş’a tepkilerini dile getiriyor.

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