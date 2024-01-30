Şaban Sevinç ile Battal İlgezdi arasında sert tartışma

CHP'den istifa eden Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi ile gazeteci Şaban Sevinç arasında sert tartışma yaşandı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun kendisine "yeni dönemde sizinle çalışmayacağız" demesiyle ilgili İlgezdi "Mevkidaşım bana bunu tebliğ edemez. Parti buradan mı Ankara'da mı yönetiliyor karar versinler" dedi.

31 Mart 2024 Tarihinde yapılacak olan Mahalli İdareler Genel Seçimi programda masaya yatırıldı. CHP'den istifa eden Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi tv100'de calı yayınlanan "Taksim Meydanı" programına bağlandı.

"ŞABAN BEY'İN İDDİA ETTİĞİ YALAN VE YANLIŞTI"

İlgezdi "Şaban Bey'in iddia ettiği yalan ve yanlıştır. Ben Parti Meclisi'nden ve MYK'dan geçerek aday oldum, genel başkan yetkisiyle aday olmadım. Eşim Parti Meclisi'ni terk etmedi. Eğer Şaban Bey bu meseleleri bilmiyorsa arasın o tarihteki PM üyeleriyle konuşsun." demesi üzerine Sevinç "Başkan PM terk ettiğini ben söylemedim. Ferhat Bey söyledi." dedi.

SEVİNÇ İLE İLGEZDİ ARASINDA SERT TARTIŞMA

Bunun üzerine İlgezdi "İstiyorsan seninle özel bir program yapalım. PM'yi konuşalım. Sabahtan beri burada yalan söylüyorsun. Hepsini yalan söylüyorsun. Bahsettiğin her şey yalan." dedi. İlgezdi'nin sözlerine üzerine Sevinç ile arasında tartışma yaşandı.

"PARTİ BURADAN MI ANKARA'DAN MI YÖNETİLİYOR KARAR VERSİNLER"

İstifasına ilişkin İlgezdi "İstifamla ilgili şunu söyleyeyim ben bir yere aday olmak veya tekrar belediye başkanı olmak için istifa etmedim. CHP’nin kendi organları vardır. MYK’nın üyeleri, belediye başkanı buradan geçer parti meclisinin onay ile atanır. Burada verilemeyecek bir karar asla kabul edilemez. Mevkidaşım bana bunu tebliğ edemez. Parti buradan mı Ankara'da mı yönetiliyor karar versinler" diye konuştu.

"HİÇBİR PARTİDEN ADAY OLMAYACAĞIM"

Hacır'ın "Başka bir partiden aday olacak mısınız?" sorusunu İlgezdi "Hiçbir partiden aday olmayacağım, ben aday olmak için istifa etmedim." diyerek yanıtladı.

"BU İSİMLER ADAY YAPILIRSA İDDİALARIMDAN VAZGEÇİYORUM"

İlgezdi "Eğer Kemal Deniz Bozkurt’u, Şükrü Beyi, Avcılar’da Turan Beyi yaparlarsa ben bütün bu iddialardan vazgeçiyorum. Evet bu söylediğimiz arkadaşların hepsi Kürt-Alevi kökenlidir İstanbul’da Kürt-Alevi tasfiyesi yapılıyordur." dedi.