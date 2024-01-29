BIST 8.492
DOLAR 30,35
EURO 32,90
ALTIN 1.980,17
YEREL

Rezidanslara girerek hırsızlık yapan 3 kadından 2'si yakalandı: O anlar kamerada

İSTANBUL'da lüks rezidanslara girerek hırsızlık yaptıkları belirlenen 3 kadından 2'si başka bir binada hırsızlık yaparken yakalanarak polise teslim edildi. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgilere göre, Doktor A.E.'nin evine giren kadın hırsızlar, 258 bin lira değerinde döviz ve ziynet eşyasını çaldı. Aynı bina içinde hırsızlar, öğretmen S.A.'nın da yaşadığı daireye girerek 200 bin lira değerinde döviz ve ziynet eşyasını da alarak kaçtı. Polis tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada, güvenlik kameraları incelendi.

Görüntülerde 3 kadın şüphelinin, apartman içinde dolaşarak boş daireleri tespit etmeye çalıştıkları görüldü. Polis, şüphelilerin kimliklerini tespit ederken aynı bölgede başka bir binaya girerek hırsızlık yapmaya çalışan iki kadın şüpheli, güvenlik görevlileri tarafından yakalanarak polise teslim edildi.

Yapılan incelemede yakalananların aranan şüpheliler olduğu ortaya çıktı. Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği'ne getirilen şüphelilerden Ayşe Ç.'nin (26) daha önceden 29 suç kaydı olduğu, yaşı küçük olduğu için Çocuk Şube Müdürlüğüne teslim edilen S.Ç.'nin (14) ise 4 suç kaydı olduğu belirlendi.

Şüphelilerin, 19 Ekim 2023 tarihinde mağdur N.K.'nin evinden yapılan 640 bin liralık hırsızlık olayının da failleri olduğu ortaya çıktı. Poliste işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen iki kadın hırsız tutuklandı. Şüphelilerin suç ortaklarının yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Polatlı köylerinde yaşayanlar Mansur Yavaş'ın 'su akıtmaya başladık' sözlerini yalanladı
Polatlı köylerinde yaşayanlar Mansur Yavaş'ın 'su akıtmaya başladık' sözlerini yalanladı
Dilber'in dansı DSP eski liderini de kendinden aldı! Canlı yayında 'Pavyonda böyle güzel kadınlar mı var?' diye sordu
Dilber'in dansı DSP eski liderini de kendinden aldı! Canlı yayında 'Pavyonda böyle güzel kadınlar mı var?' diye sordu
Kavgadan kaçan çocuk midibüsün çarpmasıyla hayatını kaybetti! Feci anlar kamerada
Kavgadan kaçan çocuk midibüsün çarpmasıyla hayatını kaybetti! Feci anlar kamerada
Yemekteyiz sunucusu Zuhal Topal'ın Afrika tatili! Maasai dansı etmeye çalıştı
Yemekteyiz sunucusu Zuhal Topal'ın Afrika tatili! Maasai dansı etmeye çalıştı
Kahramanlar 47 Operasyonu'nda 159 kilogram patlayıcı madde ele geçirildi
Kahramanlar 47 Operasyonu'nda 159 kilogram patlayıcı madde ele geçirildi
DEM Partili Gülistan Kılıç Koçyiğit'ten skandal 'Kürdistan' sözleri
DEM Partili Gülistan Kılıç Koçyiğit'ten skandal 'Kürdistan' sözleri
Halk TV haber müdürü Seyhan Avşar, teröristlere selam gönderen DEM Partilileri savundu
Halk TV haber müdürü Seyhan Avşar, teröristlere selam gönderen DEM Partilileri savundu
İBB Başkan adayı Murat Kurum gençlerle play station oynadı
İBB Başkan adayı Murat Kurum gençlerle play station oynadı
Tanju Özcan babadan kalma tarlasını satıp Dilber'e ev aldı! Pavyon gülü Dilber'i Bolu'ya çağırdı
Tanju Özcan babadan kalma tarlasını satıp Dilber'e ev aldı! Pavyon gülü Dilber'i Bolu'ya çağırdı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Eskişehir adaylarını tanıttı! Erdoğan o iki ilçeyi özellikle istedi
Cumhurbaşkanı Erdoğan Eskişehir adaylarını tanıttı! Erdoğan o iki ilçeyi özellikle istedi
İstanbul'da kiliseye saldıran maskeli 2 kişi kamerada! İşte o saldırganlar...
İstanbul'da kiliseye saldıran maskeli 2 kişi kamerada! İşte o saldırganlar...