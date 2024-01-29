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10 ilde 20 ayrı dosyadan aranıyordu: Bazanın altında yakalandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalarda; 10 ilden 20 ayrı suç dosyasından aranan kadın, bazanın altında saklanırken yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri; hakkında yakalama emri bulunan şahısların yakalanmasına yönelik operasyon düzenledi.

Düzenlenen operasyonda 10 farklı ilden toplam 20 ayrı suç dosyasından aranan ve hakkında 10 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.C.; ikametinde bazanın altında saklanırken yakalandı.

A.C.; işlemler için emniyete götürülürken soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

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