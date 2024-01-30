CHP İzmir Adayı Cemil Tugay itiraf etti! Mehmet Cengiz'le pazarlık yapıp sattım! 'Acemilik döneminde bu kadar sattıysa..'

Eren Erdem, CHP'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Cemil Tugay'ın Mehmet Cengiz'in adamı olduğuna ilişkin belgeleri yayınladı. Cemil Tugay, Mehmet Cengiz'e 'acemilik dönemi'nde arsa sattığını kabul etti. Eren Erdem, "Acemilik döneminde o kadar satmış. Ustalık döneminde Allah İzmir’e yardım etsin" dedi.

Kemal Kılıçdaroğlu döneminin CHP Genel Başkan Yardımcısı Eren Erdem, "Cemil Tugay 5'li Çete'den Mehmet Cengiz'in adamı. İnkar ederseniz canınıza okurum! Belge paylaşırım" demişti. Cemil Tugay'ın CHP İzmir adayı olarak açıklanmasının ardından Eren Erdem o belgeleri sosyal medya hesabından paylaştı. İsmail Saymaz, Cemil Tugay'a hakkındaki iddiaları sordu. Tugay. Cengiz'e arsa sattığını doğruladı.

Mehmet Cengiz'le pazarlık yapıp sattım!

İsmail Saymaz'a konuşan Cemil Tugay, "Belediyenin borçlarını kapatmak durumundaydım ve acemi olduğum bir dönemdi. Çalışanlar araziyi satarsak gelir elde edebileceğimizi söylediler, ben de Mehmet Cengiz’le pazarlık yaptım ve burayı sattım." dedi.

4.5 yıl önce oldu, Kılıçdaroğlu da biliyordu

Saymaz, Cemil Tugay'ın Mehmet Cengiz'e arsa satışı işinin 4.5 yıl önce olduğunu belirterek. olaydan haberdar olan Kemal Kılıçdaroğlu, Özgür Özel ve Tunç Soyer'in bu durumu sorun etmediklerini anlattı.

Acemilik döneminde bu kadar sattıysa...

Cemil Tugay'ın açıklamalarını alıntılayan Eren Erdem, "Acemilik döneminde o kadar satmış. Ustalık döneminde Allah İzmir’e yardım etsin… Ne acı bir itiraf… Paylaştığım belgelerde tarihler var; o tarihlerde Kemal bey bas bas bağırıyordu “5’li çete 5’li çete” diye." dedi.

Sonrakileri Genel Merkez engelledi

"Bile bile, paylaştığım evraklarda görüldüğü üzere; normal fiyatının altına satıldı araziler" diyen Eren Erdem, "Genel Merkez öğrendikten sonra, defalarca 'yeni girişimler' engellendi. Acemilik dönemini gördük. Ustalık dönemi; 'değişimcilere' nasip oldu…