BIST 8.507
DOLAR 30,36
EURO 32,90
ALTIN 1.988,70
POLİTİKA

CHP İzmir Adayı Cemil Tugay itiraf etti! Mehmet Cengiz'le pazarlık yapıp sattım! 'Acemilik döneminde bu kadar sattıysa..'

Eren Erdem, CHP'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Cemil Tugay'ın Mehmet Cengiz'in adamı olduğuna ilişkin belgeleri yayınladı. Cemil Tugay, Mehmet Cengiz'e 'acemilik dönemi'nde arsa sattığını kabul etti. Eren Erdem, "Acemilik döneminde o kadar satmış. Ustalık döneminde Allah İzmir’e yardım etsin" dedi.

Kemal Kılıçdaroğlu döneminin CHP Genel Başkan Yardımcısı Eren Erdem, "Cemil Tugay 5'li Çete'den Mehmet Cengiz'in adamı. İnkar ederseniz canınıza okurum! Belge paylaşırım" demişti. Cemil Tugay'ın CHP İzmir adayı olarak açıklanmasının ardından Eren Erdem o belgeleri sosyal medya hesabından paylaştı. İsmail Saymaz, Cemil Tugay'a hakkındaki iddiaları sordu. Tugay. Cengiz'e arsa sattığını doğruladı. 

Mehmet Cengiz'le pazarlık yapıp sattım!

İsmail Saymaz'a konuşan Cemil Tugay, "Belediyenin borçlarını kapatmak durumundaydım ve acemi olduğum bir dönemdi. Çalışanlar araziyi satarsak gelir elde edebileceğimizi söylediler, ben de Mehmet Cengiz’le pazarlık yaptım ve burayı sattım." dedi.

4.5 yıl önce oldu, Kılıçdaroğlu da biliyordu

Saymaz, Cemil Tugay'ın Mehmet Cengiz'e arsa satışı işinin 4.5 yıl önce olduğunu belirterek. olaydan haberdar olan Kemal Kılıçdaroğlu, Özgür Özel ve Tunç Soyer'in bu durumu sorun etmediklerini anlattı.

Acemilik döneminde bu kadar sattıysa...

Cemil Tugay'ın açıklamalarını alıntılayan Eren Erdem, "Acemilik döneminde o kadar satmış. Ustalık döneminde Allah İzmir’e yardım etsin… Ne acı bir itiraf… Paylaştığım belgelerde tarihler var; o tarihlerde Kemal bey bas bas bağırıyordu “5’li çete 5’li çete” diye." dedi. 

Sonrakileri Genel Merkez engelledi

"Bile bile, paylaştığım evraklarda görüldüğü üzere; normal fiyatının altına satıldı araziler" diyen Eren Erdem, "Genel Merkez öğrendikten sonra, defalarca 'yeni girişimler' engellendi. Acemilik dönemini gördük. Ustalık dönemi; 'değişimcilere' nasip oldu…

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Büyükçekmece'de yaya geçidinde kadına önce motosiklet ardından araba vurdu
Büyükçekmece'de yaya geçidinde kadına önce motosiklet ardından araba vurdu
Şaban Sevinç ile Battal İlgezdi arasında sert tartışma
Şaban Sevinç ile Battal İlgezdi arasında sert tartışma
Ekrem İmamoğlu'na kötü haber! DEM Parti İstanbul'da Başak Demirtaş'ı aday yaptı
Ekrem İmamoğlu'na kötü haber! DEM Parti İstanbul'da Başak Demirtaş'ı aday yaptı
65 kişiye mezar olan apartmanın yerle bir olma anı ortaya çıktı! Asrın felaketinin büyüklüğünü gözler önüne seren görüntü
65 kişiye mezar olan apartmanın yerle bir olma anı ortaya çıktı! Asrın felaketinin büyüklüğünü gözler önüne seren görüntü
Kiliseye saldırıda yeni görüntü! Tuncer Cihan, saldırganların arasından böyle geçmiş
Kiliseye saldırıda yeni görüntü! Tuncer Cihan, saldırganların arasından böyle geçmiş
10 ilde 20 ayrı dosyadan aranıyordu: Bazanın altında yakalandı
10 ilde 20 ayrı dosyadan aranıyordu: Bazanın altında yakalandı
Rezidanslara girerek hırsızlık yapan 3 kadından 2'si yakalandı: O anlar kamerada
Rezidanslara girerek hırsızlık yapan 3 kadından 2'si yakalandı: O anlar kamerada
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Polatlı köylerinde yaşayanlar Mansur Yavaş'ın 'su akıtmaya başladık' sözlerini yalanladı
Polatlı köylerinde yaşayanlar Mansur Yavaş'ın 'su akıtmaya başladık' sözlerini yalanladı
Dilber'in dansı DSP eski liderini de kendinden aldı! Canlı yayında 'Pavyonda böyle güzel kadınlar mı var?' diye sordu
Dilber'in dansı DSP eski liderini de kendinden aldı! Canlı yayında 'Pavyonda böyle güzel kadınlar mı var?' diye sordu
Kavgadan kaçan çocuk midibüsün çarpmasıyla hayatını kaybetti! Feci anlar kamerada
Kavgadan kaçan çocuk midibüsün çarpmasıyla hayatını kaybetti! Feci anlar kamerada
Yemekteyiz sunucusu Zuhal Topal'ın Afrika tatili! Maasai dansı etmeye çalıştı
Yemekteyiz sunucusu Zuhal Topal'ın Afrika tatili! Maasai dansı etmeye çalıştı