Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kongre Merkezi'nde “Seçim Beyannamesi Tanıtım Toplantısı”nda konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kongre Merkezi'nde “Seçim Beyannamesi Tanıtım Toplantısı”nda konuştu.

Erdoğan, "Halka hizmet getirememenin hiçbir bahanesi olamaz. Siz bakmayın birilerinin engellendik edebiyatı yapmalarına. Bu engellendik diyenler AK Parti belediyelerinin aldığı paralardan çok daha fazlasını aldılar. Diğer belediyelere ne veriliyorsa bunlar için de aynısı geçerlidir. Her belediye kamu kaynaklarından adil bir şekilde yararlanmaktadır. İBB'yi aldığım zaman borcumuz 2,8 milyar dolardı. Devrederken 1,5 milyar dolarla devrettim. Şimdi 3 milyar dolar İBB'nin borcu var. Bunların tek derdi kendi beceriksizliklerini örtmek. Biz hükümet çalışmalarını yürütürken kimsenin siyasi görüşüne bakmıyoruz.

31 Mart'ta gölgeler şehirlerimizin üzerinden çekilecek. İnsanlarımız gerçek belediyeciliğin üretkenliği ile buluşacaktır. Seçimden seçime insanımızın kapısına giden bir kadro olmadık, olmayacağız. Biz hiçbir zaman vatandaşımızı aldatmaya kalkmadık. Herhangi bir sebeple gereğini ifa edemediğimiz vaatlerimizin hesabını da açık yüreklilikle verdik." dedi.