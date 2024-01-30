Diyarbakır’da 3’üncü kattan kendini bırakmaya çalışan kadın böyle kurtarıldı

CHP İzmir Adayı Cemil Tugay itiraf etti! Mehmet Cengiz'le pazarlık yapıp sattım! 'Acemilik döneminde bu kadar sattıysa..'

Dilber'in dansı DSP eski liderini de kendinden aldı! Canlı yayında 'Pavyonda böyle güzel kadınlar mı var?' diye sordu