BIST 8.652
DOLAR 30,37
EURO 32,85
ALTIN 1.988,00
YEREL

20 metrelik falezlerden düşen genç kadının çığlıkları limanı inletti

Antalya'da 20 metrelik falezlerde kayalık alana düşerek yaralanan genç kadın, deniz polisi tarafından kurtarıldı. Botla limana getirilen ve ambulansa alındığı sırada ‘kaburgalarım' diye acı içinde bağıran kadın, hastaneye kaldırıldı.

Olay, dün saat 16.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Yeşilbahçe Mahallesi'ndeki falezlerde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 20 metrelik falezlerden bir kişinin düştüğünü görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarın ardından olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Belirtilen adrese gelen itfaiye ekipleri, kayalık alanda acı çığlıkları atan ve isminin Kübra G.I. (28) olduğu öğrenilen kadının kurtarılması için deniz polisinden yardım talep etti. Karadan olayın gerçekleştiği yerde inceleme yapan polis ekipleri, Kübra G.I.'ya ait olduğu belirlenen bir çanta buldu.

“Kaburgalarım” diyerek acı çekti
Yaklaşık 3 dakikada olay yerine gelen deniz polisi ekipleri, Kübra G.I.'yı bulunduğu yerden kontrollü bir şekilde bota aldı. Kaleiçi Yat Limanı'na getirilen Kübra G.I.'nın ambulansa alındığı sırada ‘Kaburgalarım' diye bağırdığı ve acı çektiği görüldü. İlk müdahalesi ambulansta yapılan genç kadın, tedavi için Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.
Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Muharrem İnce'den Özgür Özel’e şiir: Benden bu kadar...
Muharrem İnce'den Özgür Özel’e şiir: Benden bu kadar...
Murat Kurum'dan ''deprem'' çarpıtmasına tepki!
Murat Kurum'dan ''deprem'' çarpıtmasına tepki!
Eski kız arkadaşının yanındaki erkeklere sıkmıştı! Gazinodaki dehşetin görüntüsü ortaya çıktı
Eski kız arkadaşının yanındaki erkeklere sıkmıştı! Gazinodaki dehşetin görüntüsü ortaya çıktı
Meral Akşener: Bizi engellemeye çalışan Beştepe değil Saraçhane! Ekrem İmamoğlu salvoları...
Meral Akşener: Bizi engellemeye çalışan Beştepe değil Saraçhane! Ekrem İmamoğlu salvoları...
3 kişiyi öldürüp intihar etmişti! Damat dehşetinin yeni görüntüleri ortaya çıktı
3 kişiyi öldürüp intihar etmişti! Damat dehşetinin yeni görüntüleri ortaya çıktı
Elebaşılığını Ahmet Söylemez’in yaptığı organize suç örgütü çökertildi
Elebaşılığını Ahmet Söylemez’in yaptığı organize suç örgütü çökertildi
Geçen yıl 3 bin 744 göçmen kaçakçılığı organizatörü tutuklandı
Geçen yıl 3 bin 744 göçmen kaçakçılığı organizatörü tutuklandı
Gazze'de İsrail saldırısında öldürülen Filistinlilerin cansız bedenleri etrafa saçıldı
Gazze'de İsrail saldırısında öldürülen Filistinlilerin cansız bedenleri etrafa saçıldı
Diyarbakır’da 3’üncü kattan kendini bırakmaya çalışan kadın böyle kurtarıldı
Diyarbakır’da 3’üncü kattan kendini bırakmaya çalışan kadın böyle kurtarıldı
Marketten kavurma ve pastırmaları montunun içine saklayarak çaldı! Rahat tavırları kamerada...
Marketten kavurma ve pastırmaları montunun içine saklayarak çaldı! Rahat tavırları kamerada...
İsrail güçleri Batı Şeria'da hastaneye baskın düzenleyerek 3 Filistinliyi öldürdü
İsrail güçleri Batı Şeria'da hastaneye baskın düzenleyerek 3 Filistinliyi öldürdü
Fatih Altaylı'dan şok iddia! İktidardan para alan muhalif gazeteciler kimler?
Fatih Altaylı'dan şok iddia! İktidardan para alan muhalif gazeteciler kimler?