Meral Akşener: Bizi engellemeye çalışan Beştepe değil Saraçhane! Ekrem İmamoğlu salvoları...

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener grup toplantısında CHP ve Ekrem İmamoğlu'na sert sözlerle yüklendi. Akşener "Bizi engellemeye çalışan iktidar değil, ana muhalefet, Saray değil Belediye, Beştepe'de değil Saraçhane" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener grup toplantısında bir zamanlar en büyük desteği verip cumhurbaşkanı adayı yapmak istediği Ekrem İmamoğlu'na sert sözlerle yüklendi. Akşener "Bizi engellemeye çalışan, Saray değil Belediye... Beştepe'de değil Saraçhane" diyen Akşener, İmamoğlu'nun İYİ Parti afişlerini astırmadığını söyledi.

Bizi engellemek isteyen Beştepe değil!

Akşener toplantıda Konuşmasına İstanbul, Ankara ve İzmir'de, hazırladıkları afişleri bilboardlara asmak için anlaştıkları şirketin, "İstanbul'dan gelen telefonla" geri adım attığına ilişkin iddialara değinerek başlayan Akşener, "Bizi engellemek isteyen Beştepe değil Saraçhane. Biz bu fevkalade cabbar arkadaşları kapalı kapılar ardında aslan kesilip iş icraata gelince meydana gelemeyişleriyle tanıyoruz zaten" ifadelerini kullandı" dedi. Akşener'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Afişler Pazartesi sabahı asılacaktı...

- Her siyasi parti gibi biz de; seçim kampanyamızın hazırlıklarını, tamamladıktan sonra bir şirketle anlaşarak; Ankara, İstanbul ve İzmir'de, bilboardlar kiraladık. Şirketle yaptığımız, anlaşmaya göre; standart bir uygulamayla belediyelerden, onay alındıktan sonra; billboardlarımız, geçtiğimiz pazar akşamı asılacak, pazartesi sabahı da sokaklarda görünür olacaktı…

'Bunları asmayacaksınız' telefonu...

- Ama ne oldu, biliyor musunuz? Bilbord görsellerimiz baskıya gitti. Ancak ne hikmetse basımı yapılan bilbordlarımızın, fotoğrafları çekilip; birilerine gönderilmiş. Sonra da; İstanbul'dan şirkete bir telefon gelmiş. Peki telefonda, ne denmiş, biliyor musunuz? 'Bunları asmayacaksınız.' Üstelik, sadece İstanbul'da değil; Ankara ve İzmir'de de asılmayacakmış. Sonra da eş başkanlık deyince alınıyorlar. Gelen bu telefonun üzerine; şirket de haliyle, korkmuş, tedirgin olmuş.

Ret yazısını bile vermediler

- Bu tip durumlarda, prosedür gereği; eğer belediye onay vermiyorsa sebebiyle beraber, bir ret yazısı kaleme alıp imzalı ve kaşeli şekilde, şirkete dolayısıyla, bize iletmesi gerekir. Ama ne hikmetse; lafa gelince, kapsayıcılık ve şeffaflık abidesi kesilen, bu belediyeden bize gönderilen ne bir ret ne de bir onay yazısı olmadı. Sadece şirket, gelen bu telefon sebebiyle bilbordlarımızın, asılamayacağını söyledi.

Meydana çıkmaya cesaret edemediler

- İşte o nedenle çok yakın bir gelecekte, bu kepazeliğin ihalesini; şirketin üzerine yıkarlarsa, hiç şaşırmayacağız. Çünkü biz, zaten şirkete telefon açan, bu fevkalade cabbar arkadaşları, kapalı kapılar ardında, aslan kesilip iş icraata geldiğinde ise meydana çıkmaya, cesaret edemeyişleriyle tanıyoruz. Ama belli ki, bunlar karşılarında kimlerin olduğunu unutmuş.

Gidin Kılıçdaroğlu'na sorun...

- Sayın Özgür Özel, Eskişehir'de çok ilginç bir konuşma yaptı. Bizimle ilgili imanın ötesine geçen AK Parti ile tuhaf bazı ilişkilerin olduğunu ifade eden çok ağır bir suçlama yaptı. Bunun cevabını vermek zorundasınız muhterem. 2017'de biz 'hayır' oyu kullanmak için kampanya yaptık. Kılıçdaroğlu'na gidin sorun, CHP 1 liralık yardım yapmış mı? Kılıçdaroğlu emrinde belediyeler eliyle bize 1 lira yardım yapmış mı? Sayın Kılıçdaroğlu bu işin peşini bırakmayacağım.

Sizden istemedik, size kazandırdık

- Sayın İmamoğlu, Mansur Yavaş, Muhittin Böcek, Zeydan Karalar... Ben sizi 'şu işi halledin şuradan iş gelecek' diye aradım mı? Sayın Kılıçdaroğlu ben size herhangi bir talepte bulundum mu? Sizden istemedik, size kazandırdık. İYİ Partimize pek çok şey söylendi, bedavacı bir siyaset götürdüğüne dair, bize düşman olanlar dahil söyleyemediler. Bunun peşini bırakmayacağımı buradan ilan ediyorum. Herkes haddini hukukunu bilecek.



