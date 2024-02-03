Güldür Güldür bu kez güldürmedi! Skandal 'gazi' skeci büyük tepki çekti! Show TV yayınlamama kararı aldı

Show TV'nin sevilen programı Güldür Güldür'de gazilerle ilgili skeç olay oldu. Gaziler o skeç nedeniyle ayağa kalkarken, sosyal medyadaki tepkiler üzerine Show TV, o bölümü yayınlamama kararı aldı.

Show TV'nin sevilen programı Güldür Güldür'de gazilerle ilgili bir skeç polemik yarattı. Sosyal medyada eleştiri oklarını üstüne çeken skece bir tepki de Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'tan geldi. "Haddini son derece aşan ve 'güldürmeyen' anlamsız skeci şiddetle kınıyorum." ifadelerini kullanan Bakan Göktaş, "Vücudunun herhangi bir parçasını gözünü kırpmadan bu vatana feda eden gazilerimizi incitecek çirkin söylemler amacına bakılmaksızın asla kabul edilemez." dedi.

RTÜK Başkanı Şahin: İnceleme başlatıldı

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin de skece tepki gösterdi. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Şahin, "Gazilere dil uzatan bu insanları kınıyorum. Vatan ve bayrak için canını, bedenini feda eden Gazilerimize yapılan saygısızlık kabul edilemez. Ulvi Gazilik mertebesini parayla kıyaslayacak kadar şuursuz, hadsiz sözlerin yer aldığı yayın ile alakalı inceleme başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" dedi.

Her şeyin mizahı olmaz! Haddinizi de aşmayın

BASIN POL-SEN Genel Başkanı Mehmet Altunova da yaptığı paylaşımda, “Her şeyin mizahı olmaz @SunalAli komik olmaya çalışacam derken haddinizi de aşmayın. Gerçekten mizah yapacak başka konu kalmadı mı? Gazilerimizle dalga geçecek kadar nasıl düşebiliyorsunuz anlamıyorum. Gazilerimiz bizim gurur kaynağımız ve onurumuzdur!” dedi.

Show TV: Yayınlamayı uygun bulmadık...

Show TV gelen tepkilerin ardından açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadeler kullanıldı: “Sosyal medyada eleştiri konusu yapılan Güldür Güldür skecinde yer alan ifadeler, kanal yönetimimizin yayın ön izlemesi neticesinde, program yapımcısı ile de mutabık kalınarak yayınlanmaya uygun görülmediğinden Show TV ekranlarında yayınlanmamıştır. Durumu kamuoyunun bilgisine saygıyla sunuyoruz.”