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Naci Görür açıkladı! Murat Kurum bana danışmanlık teklif etti! Bağımsızlığımız tehlikede...

Türkiye'nin en güvenilir deprem uzmanlarının başında gelen Prof. Dr. Naci Görür, AK Parti'nin İstanbul adayı Murat Kurum'un kendisine danışmanlık telif ettiğini belirterek, "Deprem konusunda Marmara Bölgesi'nde gerekenleri yapmazsak Türkiye'nin ekonomik ve siyasi bağımsızlığı tehlikeye girer" dedi.

AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, Türkiye'nin en tanınmış ve güvenilir deprem uzmanı Naci Görür'le görüşüp, "Sizinle çalışmak istiyoruz" dediğini açıklamıştı. Naci Görür de, "Murat kurum danışmanlık teklif etti" dedi. 

Kurum: Naci Görür'ü arayıp dedim ki...

Murat Kurum, "Naci Görür'ü aradım ve bilgi birikiminizden faydalanmak istiyorum dedim. Biz bu konuda sizinle çalışmak istiyoruz dedim. İnşallah kazandığımızda da böyle değerli bilim insanlarımızla birlikte hep birlikte irade ortaya koyacağız." demişti.

Türkiye'nin bağımsızlığı tehlikeye girer

Fox TV canlı yayınına katılan Naci Görür, "Murat Kurum aradı ve danışmanlık teklif etti. Bizim için deprem konusu beka meselesi" deyip uyardı: "Deprem konusunda Marmara Bölgesi'nde gerekenleri yapmazsak Türkiye'nin ekonomik ve siyasi bağımsızlığı tehlikeye girer."

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