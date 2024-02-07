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Artvin Borçka'yı sel vurdu! Cemaat camide mahsur kaldı! Okullar tatil edildi! Selin geliş anı kamerada...

ARTVİN’in Borçka ilçesinde etkili olan sağanak yağış, sel ve heyelanlara neden oldu. İlçede bazı ev ve işyerleri ile zemin ve bodrum katlarını su bastı. Araçlar sular altında kalırken camide mahsur kalan cemaat, kepçelerle kurtarıldı. Okulların 1 gün tatil edildiği Borçka'daki selin geliş anı kameralara yansıdı. İşte o anlar...

Artvin'in Borçka ilçesi Yeniyol Mahallesi'ndeki selin gelişi cep telefonu kamerasına yansıdı. Taşan dere, Yeniyol Camisi ve etrafını saniyeler içinde doldurdu. Miraç Kandili programı nedeniyle camide bulunan cemaat bir süre mahsur kaldı. Caminin girişinin sularla kaplanması nedeniyle belediye ekipleri iş makinesi yardımıyla cemaati camdan kurtararak güvenli alana taşıdı.
O anlar ise cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

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