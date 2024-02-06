Hatay'dan yürek sızlatan görüntüler! Hepsi yerle bir olmuş
6 Şubat depremlerinin ortaya çıkarttığı yıkımın boyutu bir yıl sonra Hatay kent merkezinde aynı noktadan çekilen görüntülerle gözler önüne serildi.
6 Şubat depremlerinde Hatay’ın Antakya ilçesi büyük yıkıma uğradı. Kentin tarihi yapıları Habib-i Neccar Cami, tarihi valilik ve belediye binası dahil olmak üzere çok sayıda bina yıkıldı.
Aradan geçen 1 yılın ardından çekilen görüntüler ise yıkımın boyutunu bir kez daha gözler önüne serildi.
Görüntüler de o gün enkazların yer aldığı alanlar yerini büyük bir boşluğa bıraktı.