Naci Görür böyle isyan etti! 'Maraş'a dikkat edin dedim dinlemediniz, aynısı Tunceli'de olacak...'

TÜRKİYE'nin en güvenilir deprem uzmanlarından Prof. Dr. Naci Görür, "Yıllarca Kahramanmaraş'a dikkat edin, önlem alın diye bağırdım. Kimse dinlemedi. Daha cesetlerimiz soğumadı, şimdiden bağırıyorum Tunceli tarafına dikkat edin" diye uyardı.

Prof. Dr. Naci Görür, Candaş Tolga Işık'ın sunduğu TV100 kanalında yayınlanan 'Az Önce Konuştum' programında Tunceli için bir kez daha deprem uyarısı yaptı. "Orada cesetlerimiz daha soğumadan, şimdi bağırıyorum. Diyorum ki Tunceli tarafına dikkat edin" diyen Görür şu ifadeleri kullandı:

Maraş diye yıllarca uyardık...

- Elazığ'da olan oldu. Şimdi Maraş'a bakın diye yırtınmaya başladık. En büyük tehlike Maraş'ın üzerine yıkıldı dedik. Çünkü stres transferi var. Etkileşim diye bir şey var. Bir yerde büyük bir deprem üretirsen bu depremin açığa çıkarttığı enerjinin yüzde 20'si kırılmamış yerlere transfer edilir.

- Yani Elazığ'da deprem oldu, Maraş'a dikkat edelim, her yere yazdık, halka yazdık, Twitter'dan beni takip eden insanların hepsi biliyor. Herkes de duydu bugün Adıyaman'dan Hatay'a kadar hiç kimse biz bu depremi duymadık diyemez. Ne halk umursadı ne yönetimler umursadı.