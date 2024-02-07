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Gümüşhane'de aç kurt parçaladığı sokak köpeğini ağzında taşırken görüntülendi

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı

Gümüşhane’nin Kürtün ilçesinde aç kalan kurtlar mahalleye indi. Mahallede bulunan bir sokak köpeğini parçalayan kurtların, avladıkları köpekle birlikte bölgeden ayrılma anları güvenlik kameralarına yansıdı.

Gümüşhane’nin Kürtün ilçesi Özkürtün Beldesi’nde aç kalan kurtlar Süme Mahallesi’ne indi.

Mahalle merkezine inen 2 kurt bölgede bir süre dolaştıktan sonra ormanlık alanda gözden kayboldu.

Bir süre sonra tekrar ortaya çıkan kurtlardan bir tanesinin ağzında avladığı köpekle yol üzerinde yürüdüğü anlar ise bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Parçalanmış sokak köpeğini ağzında taşıyan kurt bir süre sonra karanlıkta gözden kayboldu.

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