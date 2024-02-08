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İçişleri Bakanı Yerlikaya duyurdu! 33 ilde DEAŞ'a baskın! 147 kişi gözaltına alındı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "33 ilde DEAŞ Terör Örgütüne yönelik eş zamanlı olarak gerçekleştirilen 'Kahramanlar-49' operasyonlarında 147 şüpheli yakalandı" açıklaması yaptı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, terör örgütü DEAŞ'a yönelik soruşturmalar kapsamında 33 ilde eşzamanlı olarak Kahramanmar-49 operasyonu yapıldığını duyurdu. Bakan Yerlikaya, operasyonlarda 147 şuphelinin yakalandığını açıkladı.

Operasyon, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Ankara, Antalya, Bingöl, Bitlis, Bolu, Bursa, Çorum, Diyarbakır, Düzce, Eskişehir, İstanbul, Gaziantep, İzmir, Karabük, Kayseri, Kırıkkale, Elazığ, Kırşehir, Kilis, Kocaeli, Konya, Kütahya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa ve Yalova’da gerçekleştirildi.

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