İlk Türk astronot Alper Gezeravcı Dünya'ya böyle döndü
İlk Türk astronot Alper Gezeravcı'nın da içinde bulunduğu Dragon uzay aracı ve Axiom-3 görev ekibi Florida'da açıklarında okyanusa iniş yaptı.
7 Şubat Çarşamba günü Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan (ISS) ayrılan mürettebatı taşıyan Dragon kapsülünün yolculuğu yaklaşık 48 saat sürdü.
İniş anı Axiom Space'in sosyal medya platformu X hesabından canlı yayınlandı.
Dragon kapsülü, kendilerini bekleyen gemiye alındıktan sonra astronotlar kapsülden dışarı çıkarıldı.
Ekip gemiden helikopterle havaalanına, ardından da uçakla Houstan kentine götürülecek.
Uçaktaki doktorlar da uçuş sırasında astronotların genel kontrollerini gerçekleştirecek.
Astronotlar Houston'da kapsamlı sağlık taramasından geçecek ve bir süre karantinada kalacak.