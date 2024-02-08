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Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, Erdoğan'ın önünde uyardı! "AYM kararlarına uyulması zorunlu!"

Can Atalay kararı sonrası Anayasa Mahkemesi-Yargıtay gerilimi sürerken, Meclis'te Yargıtay kararı okunmuş ve Atalay'ın milletvekilliği düşürülmüştü. Bugün Anayasa Mahkemesi'nde yeni üye Yılmaz Akçil'in yemin töreni Yüce Divan Salonu'nda yapıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katıldığı törende AYM Başkanı Zühtü Arslan, "AYM kararını beğenme yükümlülüğü yok. Kararlara uyulması zorunlu" dedi.

Anayasa Mahkemesi'nin yeni üyesi Yılmaz Akçil'in yemin töreni Yüce Divan Salonu'nda yapıldı. Törene Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan da katıldı. Törende konuşan Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan'ın sözleri dikkati çekti:

AYM kararlarına uyulması zorunluluktur

- Hiç kimsenin Anayasa Mahkemesinin hükümlerine ilişkin anayasa yorumunu kararlarını beğenme ve yükümlülüğü bulunmamaktadır. Ancak beğenmesek de bir hukuk devletinde bu kararlara uyulması anayasal zorunluluktur.

Kesinleşen karara karşı başvuru olursa...

- Kesinleşen bir karara karşı başvuru yapıldığında bu kararı yorumlamak Anayasa Mahkemesi’ne aittir. Bir hukuk devletinde katılmasak da bu kararlara uyulması anayasal bir zorunluluktur

Hukukun üstünlüğü zedelenir

- Öte yandan, anayasanın üstünlüğünü ve temel hak ve özgürlüklerin korunmasını sağlamayı amaçlayan anayasa yargısının işlevsel olması verilen kararların yerine getirilmesine bağlıdır. Karara uyulmaması durumunda hukukun üstünlüğü ilkesi zedeleneceği gibi yargılamanın da bir anlamı olmayacaktır.

Kesin olup gerçek ve tüzel kişileri bağlar

- AYM kararları 153'ncü maddeye göre kesin olup gerçek ve tüzel kişileri bağlar. Kararların uygulanması her şeyden evvel Anayasa'nın hepimizi bağlayan bir toplum sözleşmesi olmasının zorunlu bir sonucudur.

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