Adliye Sarayı'ndaki terör saldırısının yeni görüntüleri! Dilfıraz Karataş'ın vurulduğu anlar kameraya yansıdı
Adalet Sarayı'nda polis kontrol noktasına yönelik silahlı saldırı girişiminde hayatını kaybeden Dilfıraz Karataş'ın vurulduğu anların güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı'nda polis kontrol noktasına yönelik silahlı saldırı girişiminde hayatını kaybeden Dilfıraz Karataş'ın vurulduğu anların güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
Görüntülerde silah seslerinin duyulmasıyla birlikte kaçarken vurulan kadının yere yığıldığı görülüyor.