BIST 8.950
DOLAR 30,67
EURO 33,10
ALTIN 2.006,06
SEÇİM

Yeniden Refah, Ak Parti'den 2 büyükşehir 35 ilçe istedi! Canlı yayında isim isim açıkladı

YENİDEN Refah Partisi ile AK Parti arasındaki ittifak görüşmeleri sona erdi ve YRP Genel Başkanı Fatih Erbakan, yarın Ankara'da partisinin İstanbul ve Ankara adaylarını açıklayacak. Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Doğan Aydal; AK Parti'den 2 büyükşehir, 35 ilçe istediklerini açıkladı. Aydal, Elif Erbakan ismini İstanbul adaylığı için Fatih Erbakan'a öneren kişinin de kendisi olduğunu söyledi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanvekili ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan adayı Prof. Dr. Doğan Aydal, ittifak görüşmeleri sırsında AK Parti'den 2 büyükşehir, 35 ilçe istediklerini açıkladı. tv100'de Erdoğan Aktaş'ın programına katılan Aydal, AK parti ile pazarlıkları ve İstanbul adaylarının kim olacağıyla ilgili sorulara cevap verdi. İşte Aydal'ın açıklamaları...

İlk iki toplantının heyet başkanıydım!

- İlk iki toplantıda konuşma heyetinin başındaki kişi bendim, bir arkadaşımla gittim. İlk iki toplantıda bizim düşüncelerimizi sordular ama kendileri bir şey söylemediler.

Neden Kocaeli ve Sakarya'yı istediler?

- AK Parti'den 2 büyükşehir istedik. Kocaeli ve Sakarya. Neden bunu istedik? Rahmetli Erbakan Hocamızın sanayi bölgelerine olan hassasiyetini biliyorsunuz. Biz de benim özgeçmişime baktığınızda bir sanayi şehrini çok rahatlıkla kalkındıracak birçok Ar-ge'nin başkanıyım aynı zamanda.

35 tane de ilçe belediye başkanlığı istedik...

- Bu isteğimizi Sayın Cumhurbaşkanına ileteceklerini ifade ettiler. Devamını getireyim. 35 tane ilçe talep ettik. Çünkü neden? Önlerine grafik olarak koydum. Biz olmadan 76 ilçeyi kazanma şansları yoktu. 

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Beyoğlu'nda park yeri kavgası can aldı kafa atıp kurşun yağdırdı olay anı kamerada
Beyoğlu'nda park yeri kavgası can aldı kafa atıp kurşun yağdırdı olay anı kamerada
Sevdiklerini mutlu edecek anlamlı hediyeler Pandora’da, keşfet!
Sevdiklerini mutlu edecek anlamlı hediyeler Pandora’da, keşfet!
Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, Erdoğan'ın önünde uyardı! "AYM kararlarına uyulması zorunlu!"
Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, Erdoğan'ın önünde uyardı! "AYM kararlarına uyulması zorunlu!"
Adliye Sarayı'ndaki terör saldırısının yeni görüntüleri! Dilfıraz Karataş'ın vurulduğu anlar kameraya yansıdı
Adliye Sarayı'ndaki terör saldırısının yeni görüntüleri! Dilfıraz Karataş'ın vurulduğu anlar kameraya yansıdı
Ekrem İmamoğlu'nun seçim şarkısı belli oldu! İstanbul'a hizmette tam yol ileri...
Ekrem İmamoğlu'nun seçim şarkısı belli oldu! İstanbul'a hizmette tam yol ileri...
İçişleri Bakanı Yerlikaya duyurdu! 33 ilde DEAŞ'a baskın! 147 kişi gözaltına alındı
İçişleri Bakanı Yerlikaya duyurdu! 33 ilde DEAŞ'a baskın! 147 kişi gözaltına alındı
10 bin TL kirayı 50 bin TL'ye çıkarmayan kiracıyı böyle tehdit etti! Eşinin dul, çocuklarının yetim kalmasını istemiyorsan çık
10 bin TL kirayı 50 bin TL'ye çıkarmayan kiracıyı böyle tehdit etti! Eşinin dul, çocuklarının yetim kalmasını istemiyorsan çık
Özhaseki'den yeni paylaşım: Milletimizin duası gücümüze güç katıyor
Özhaseki'den yeni paylaşım: Milletimizin duası gücümüze güç katıyor
Taksiyle Şişli'den Sutanbeyli'ye gitti! 1000 TL ücreti ödememek için "beni elledin" deyip çekip gitti
Taksiyle Şişli'den Sutanbeyli'ye gitti! 1000 TL ücreti ödememek için "beni elledin" deyip çekip gitti
Murat Kurum, canlı yayında Kur'an üzerine yemin etti! Bakın o yeminde neler var?
Murat Kurum, canlı yayında Kur'an üzerine yemin etti! Bakın o yeminde neler var?
Gümüşhane'de aç kurt parçaladığı sokak köpeğini ağzında taşırken görüntülendi
Gümüşhane'de aç kurt parçaladığı sokak köpeğini ağzında taşırken görüntülendi
Artvin Borçka'yı sel vurdu! Cemaat camide mahsur kaldı! Okullar tatil edildi! Selin geliş anı kamerada...
Artvin Borçka'yı sel vurdu! Cemaat camide mahsur kaldı! Okullar tatil edildi! Selin geliş anı kamerada...