Yeniden Refah, Ak Parti'den 2 büyükşehir 35 ilçe istedi! Canlı yayında isim isim açıkladı

YENİDEN Refah Partisi ile AK Parti arasındaki ittifak görüşmeleri sona erdi ve YRP Genel Başkanı Fatih Erbakan, yarın Ankara'da partisinin İstanbul ve Ankara adaylarını açıklayacak. Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Doğan Aydal; AK Parti'den 2 büyükşehir, 35 ilçe istediklerini açıkladı. Aydal, Elif Erbakan ismini İstanbul adaylığı için Fatih Erbakan'a öneren kişinin de kendisi olduğunu söyledi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanvekili ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan adayı Prof. Dr. Doğan Aydal, ittifak görüşmeleri sırsında AK Parti'den 2 büyükşehir, 35 ilçe istediklerini açıkladı. tv100'de Erdoğan Aktaş'ın programına katılan Aydal, AK parti ile pazarlıkları ve İstanbul adaylarının kim olacağıyla ilgili sorulara cevap verdi. İşte Aydal'ın açıklamaları...

İlk iki toplantının heyet başkanıydım!

- İlk iki toplantıda konuşma heyetinin başındaki kişi bendim, bir arkadaşımla gittim. İlk iki toplantıda bizim düşüncelerimizi sordular ama kendileri bir şey söylemediler.

Neden Kocaeli ve Sakarya'yı istediler?

- AK Parti'den 2 büyükşehir istedik. Kocaeli ve Sakarya. Neden bunu istedik? Rahmetli Erbakan Hocamızın sanayi bölgelerine olan hassasiyetini biliyorsunuz. Biz de benim özgeçmişime baktığınızda bir sanayi şehrini çok rahatlıkla kalkındıracak birçok Ar-ge'nin başkanıyım aynı zamanda.

35 tane de ilçe belediye başkanlığı istedik...

- Bu isteğimizi Sayın Cumhurbaşkanına ileteceklerini ifade ettiler. Devamını getireyim. 35 tane ilçe talep ettik. Çünkü neden? Önlerine grafik olarak koydum. Biz olmadan 76 ilçeyi kazanma şansları yoktu.