İsrail yine hastaneyi hedef aldı: 2 ölü!

İsrail güçleri bir kez daha Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde kuşatma altında tutulan Nasır Hastanesi'ni hedef aldı. İsrail saldırısı sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.

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İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde kuşatma altında tuttuğu Nasır Hastanesine ve çevresine saldırıları sürüyor. Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusuna ait güçler, hastane binasına ve avlusuna ateş açtı. Saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.

Çok sayıda ev yıkıldı

Tanıklar, İsrail askerlerinin Nasır Hastanesi çevresinde hareket eden herkese ateş açtığını ifade etti. İsrail güçlerinin ayrıca Han Yunus kentinin batısında bir yerleşim alanını bombalaması sonucu çok sayıda evin yıkıldığı kaydedildi.