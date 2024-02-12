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HABER /  POLİTİKA

Özgür Özel’in Tunç Soyer’e önerdiği görevin ne olduğu ortaya çıktı

Özgür Özel’in Tunç Soyer’e önerdiği görevin ne olduğu ortaya çıktı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in geçen hafta Soyer’le yaptığı sürpriz görüşmenin detayları ortaya çıktı.

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İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na yeniden aday gösterilmeyen Tunç Soyer’in geçen haftalarda CHP Genel Başkanı Özgür Özel’le gerçekleştirdiği görüşmede reddettiği yeni görevin ne olduğu ortaya çıktı.

Sözcü’den Saygı Öztürk’ün aktardığına göre, CHP Genel Başkanı Özgür Özel geçen hafta Soyer’le yaptığı sürpriz görüşmede “CHP’nin yurtdışı danışmanlığı” görevini önerdi. Ancak Soyer bu teklifi kabul etmedi.

İddiaya göre Özel, CHP’nin yurtdışı politikalarını Tunç Soyer’e emanet edip aynı zamanda gönlünü almak istedi. Öneriyi geri çeviren Soyer görüşmede, adaylık sürecinde kendisine haksızlık yapıldığını, aday olduğu dönemdeki 165 vaadinden 155’ini yerine getirdiğini anlattı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, 25 Ekim 2023’de Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi’nin (YBYK) 45. Genel Kurulu’nda oy birliğiyle Kongre’nin Bölgeler Meclisi Başkanlığı’na seçilmişti. Soyer, Bölgeler Meclis Başkanlığı ile birlikte resmi olarak Kongre Başkan Vekilliği görevini de üstlenme hakkını elde etmişti.

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