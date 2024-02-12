İYİ Parti'den istifa eden Gökhan Zan, TİP'in Hatay adayı oluyor! CHP korktu Lütfü Savaş'ı çekiyor

İYİ Parti'den Hatay milletvekili olan ancak kazanamayan Gökhan Zan, partisinden istifa etmişti. Gökhan Zan'ın bugün Türkiye İşçi Partisi'nin (TİP) Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olarak açıklanması bekleniyor. Gökhan Zan gibi popüler birinin aday olması CHP'yi panikletti. CHP, bugünkü Parti Meclis'i (PM) toplantısında Lütfü Savaş'ı Hatay adaylığından çekiyor..

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Hatay için Gökhan Zan iddiası bir anda kulisleri hareketlendirdi. Eski milli futbolcunun bugün Türkiye İşçi Partisi'nden (TİP) Hatal Büyükşehir Belediye Başkanı adayı gösterileceği söylentileri, CHP'de paniğe neden oldu. Gözler de bir yandan CHP'ye çevrildi. Zan'ın adaylığı sonrası Lütfü Savaş isminin geri çekilebileceği konuşuluyor.

TİP Gökhan Zan'ı açıklayacak...

Gazeteci Hasan Basri Akdemir, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Zan'ın Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı olduğunu açıkladı. Zan, adaylığının bugün resmi olarak açıklanması beklenirken, gözler bir yandan da CHP'ye çevrildi.

CHP'de kritik toplantı

Lütfü Savaş'ı yeniden aday gösteren ve bir takım tepkilerle karşılaşan CHP yönetimi de bugün bir araya geliyor. Parti Meclisi'nin yapacağı kritik toplantıda Savaş'ın adaylığının masaya yatırılacağı ve geri çekilebileceği de iddia ediliyor.

Hatay'da dengeler değişti

14 Mayıs seçimlerinde İYİ Parti'den Hatay milletvekili adayı olarak gösterilen ve 27 Aralık 2023'te istifa eden Gökhan Zan'ın TİP'ten aday olacak olması Hatay seçim sonuçları için dengeleri de bir anda değiştirdi. Sözcü TV yayınına katılan Araştırmacı-Sosyolog Semih Turan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;

Gökhan Zan'ın kazanma şansı yok ama...

"Gökhan Zan'ın seçimi kazanma şansı yok. Ancak ciddi bir oy olacağı çok açık. DEM Parti'nin de ne yapacağı orada çok önemli. Bu denklemde kazanan AK Parti adayı olur. Tabi siyaset hep masa başı mühendisliğiyle sonuçlanmıyor. Ancak burada görülen şu. CHP'lin Lütfü Savaş ismi başlangıç itibariyle yanlış olmuş ve sonrasında da bir türlü toparlanamıyor. Eminim Parti Meclisi'nde de tartışmalar var."

Gökhan zan önemli bir hamle...

"Ancak ben Parti Meclisi toplantısında Gökhan Zan çıkışının önemli olacağını düşünüyorum. Çünkü Gökhan Zan'ın da deperm sırasında yaptıklarıyla, verdiği mücadeleyle kamuoyundaki yerini biliyoruz hepimiz. Onun için TİP'in yaptığı bu hamle, satranç gibi düşünürsek çok önemli bir hamle."

Gökhan zan ne kadar oy alır?

Oğul Tuna ise Zan'ın alacağı oyla ilgili oran verirken, "Gökhan Zan o bölgede sembol oldu. Köken uygun ve temiz geçmişi olan eski bir futbolcu. Toplumda tanınan da bir figür. Böyle figürler yüzde 3-4 oy potansiyeli olan TİP gibi bir partiden de olsa ciddi bir oy alabilirler. Bir anda 8-10 puan gibi" diye konuştu.

CHP'ye kaybettirir! Kesin diyemem ama ...

Zan'ın adaylığının CHP'ye kaybettireceğinin altını çizen Tuna, şu ifadeleri kullandı; "Bu da oradaki dengeleri bozup CHP'nin kaybetmesine neden olur. Yani bu adaylık CHP'nin kaybetmesiyle sonuçlanabilir. Kesin diyememem tabi ama görünen durum bu. Gökhan Zan zaten sosyal demokrat kökenli biri. CHP'den oy alır ve AK Parti'nin önü açılabilir. Kazanması çok zor tabi."