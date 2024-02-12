Veyis Ateş'e, Sezgin Baran Korkmaz'dan 10 milyon dolar isteme davası! Fatih Altaylı ve Sevilay Yılman ifade verdi

Sezgin Baran Korkmaz'dan 10 milyon Euro istediği iddiaları sonrası Habertürk Yayın Yönetmenliği görevinden alınan gazeteci Veyis Ateş’e nüfuz ticareti davası açıldı. Korkmaz ile Ateş arasındaki ses kayıtları da iddianameye girdi. O dönem Habertürk'te birlikte görev yapan gazeteciler Sevilay Yılman ve Fatih Altaylı'nın da ifadelerine başvuruldu.

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Türkiye bir dönem o ses kayıtlarını konuşmuştu. Kara para aklamak suçundan tutuklanıp iade edildiği ABD'de 'itirafçı' olarak cezaevinden çıkan Sezgin Baran Korkmaz, Veyis Ateş'in kendisine yönelik operasyonu durdurmak için 10 milyon Euro istediğini iddia etmiş ve aralarında geçen konuşmaların ses kayıtlarını yayınlamıştı. O ses kayıtlarıyla ilgili dava açıldı.

Nüfuz ticareti suçundan hapis istemi!

Sözcü yazarı İsmail Saymaz, kara para aklamakla suçlanan firari iş insanı Sezgin Baran Korkmaz'dan 10 milyon Euro istediği iddialarıyla gündeme gelen ve HaberTürk TV'den istifa eden Veyis Ateş hakkında nüfuz ticareti suçundan iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldığını yazdı. Saymaz’ın aktardığına göre, Savcılık Korkmaz ile Ateş arasındaki ses kayıtlarını internetten temin etti. Kaydın çözümü yapıldı. İddianameye göre görüşme şu şekilde:

O ses kaydında neler vardı?

Ateş: Ihh, Bu Halk TV’de anlattığım hikâye sana anlattığım hikâye. Burada sadece bir şey beni endişe ettiriyor. Ihh, canın yaralı.

Korkmaz: Evet, doğru.

Ateş: Kızgınsın, öfkelisin. Ondan sonra, dünyayı ateşe veresin var falan. Sadece bu tarafın hassasiyet duyduğu mesele bu, ben sana bunu ilk başta da söyledim. Az önce arandığımdı, ıhh, bir şey yapar mı? Bizi yakar mı, yıkar mı, konuşur mu, eder mi, diyorlar.

Korkmaz: Yok abi ya.

Ateş: Yok dedim, bizim itimadımız var.

Korkmaz: Allah razı olsun. Ateş: Kendisiyle buluştuğuma göre bir hakemlik, (anlaşılamadı) yaptığıma göre itimat sorumumuz olmaz dedim. Ondan sonra konuştuğumuz şeyleri sıraladı, sıraladılar.

Adli Tıp: O ses Ateş'in sesiyle karşılaştırıldı

Kayıt, Adli Tıp Kurumu’na iletildi. Adli Tıp Ses ve Görüntü İnceleme Şubesi’nce verilen raporda, ‘Cinsiyet, yaş, konuşma ritmi, ses tınısı, tonlama, vurgu yönlerinden benzerlikler görüldüğü’ belirtildi. Raporda, Ateş ve Korkmaz görüşmesinin kaydı ile Ateş’in ses örneklerinin mukayese edildiği belirtilerek şöyle denildi: ‘Analizi yapılan ses örnekleri, mukayese konusu ses örnekleriyle benzerlikler göstermektedir.’

Veyis Ateş: Uydurma, yalan, şantaj, montaj

Veyis Ateş, iddianamedeki söz konusu iddialarla ilgili olarak "İlk günden bu yana ‘Hepsi yalan, tamamı kurmaca’ diyorum. Dijital çağda yaşıyoruz. Uydurma, yalan, şantaj, montaj; isteyen herkesin kolayca işini gördüğü bir dönem... Kimsenin iftirayla yüz yüze gelmemesini, mahkemelerde, hele de suç makinesi haline gelmiş isimlere karşı, haklı olduğunu ispat etmeye mecbur bırakılacağı sınavdan geçmemesini dilerim. Davanın açılmış olması benim açımdan iyi oldu. Bu haksız itham ve iftirayı mahkemede anlatmam açısından bir fırsat oldu. Kaldı ki. jandarma ve polis raporlarında ses kayıtlarının gerçek olmadığı, sadece adli tıp raporunda tespit edilemediği belirtilmiştir" dedi.

Fatih Altaylı ve Sevilay Yılman da...

İddianmeye giren ihbara göre Veyis Ateş'e devlet içinde oluşturulan mafyatik yapılanmalara aracılık etmekle" suçlandı. Soruşturma kapsamında gazeteciler Sevilay Yılman ve Fatih Altaylı'nın da ifadeleri alındı. Ateş hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi. Ateş, İstanbul 40. Asliye Ceza Mahkemesi’nde 28 Haziran 2024’te hâkim karşısına çıkacak.