Mansur Yavaş son anket sonuçlarını açıkladı! 14 puan öndeyiz...

CHP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, son anket sonuçlarını açıkladı. Turgut Altınok'tan 14 puan önde olduklarını iddia eden Mansur yavaş, Büyükşehir kadar meclis üyeliklerinde de çoğunluğu isteyip, "Artık Meclis'te daha fazla Belediye Meclis üyesine ihtiyacım var ki rahat edelim. Ankara halkına daha fazla hizmet edelim" dedi.

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31 Mart seçimleriyle ilgili konuşan Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, son anket sonuçlarını açıkladı. "Görünen o ki dün yayımlanan ankete göre yüzde 14 öndeyiz. Asla rehavete kapılmayacağız" diyen Mansur Yavaş, Altındağ'da Seçim Koordinasyon Merkezi açılışında şunları söyledi:

Daha fazla Meclis üyesi istiyorum

- Görünen o ki dün yayımlanan ankete göre yüzde 14 öndeyiz. Asla rehavete kapılmayacağız. Geçen seçimde kazandık. Ama Belediye Meclis Üyemiz 148 kişi içinde 40 kişide kaldı; civar ilçelerdeki Meclis üyelerinden dolayı.

- Şimdi benim artık Meclis'te daha fazla Belediye Meclis üyesine ihtiyacım var ki rahat edelim. Ankara halkına daha fazla hizmet edelim. Bunun için bana hayırlı olsuna gelmeyen değil, benim elimi tutacak belediye başkanına ihtiyacım var.

Ramazan Başkan'ı mutlaka seçeceksiniz!

- Bu nedenle Ramazan Başkanımı mutlaka seçeceksiniz. Belediye Meclisi'yle beraber, Cumhuriyetin kalbi Ankara'nın, Cumhuriyetin kurulduğu yerin Altındağ Belediye Başkanını ve Ankara'nın tamamını Mustafa Kemal Atatürk'ün bize emanet ettiği, dünyayla yarışan bir başkent yapmak için el ele tutuşmamız gerekiyor.

- Bunun için de sizlerin desteğine ihtiyacımız var. Ramazan Başkanla beraber 1 Nisan'da Ankara Büyükşehir Belediyesi önünde hep beraber buluşacağız.