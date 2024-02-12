Survivor'un maliyeti dudak uçuklattı! Acun Ilıcalı kaç çalışanı olduğunu da açıkladı
Survivor yarışmasında sinirlerine hakim olamayarak sandalye devirmesiyle gündeme bomba gibi düşen Acun Ilıcalı Survivor'ın maliyetini açıkladı. Tarihinin en yüksek maliyetli prodüksiyonu olan yarışmada yaşananlar gündemdeyken Ilıcalı kaç çalışanı olduğu sorusuna da yanıt verdi.
Acun Ilıcalı son günlerde Survivor'da yarışmacıların kavgaları sonrası sinirlerine hakim olamamasıyla gündemde.
Yarışmacılara "Ne istiyorsunuz?" diyerek bağıran Ilıcalı Milliyet’ten Ali Eyüboğlu’na konuştu. Acun Ilıcalı, bu yıl yaptığı Survivor All Star’ın maliyetini açıkladı.
"Diskalifiye olabilir"
2024 All Star'ın en zor Survivor olduğunu belirtirken Ilıcalı “Diskalifiye olabilir, bırakan olabilir. Bir ayda iki - üç sezonluk gerilim yaşadık. Survivor All Star 2024 gerçek anlamda beynimi zorluyor” dedi.
"Prodüksiyon maliyeti en yüksek Survivor bu mu?" sorusuna Acun Ilıcalı şu yanıtı verdi: