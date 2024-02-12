BIST 9.151
DOLAR 30,70
EURO 33,12
ALTIN 2.000,55
HABER /  GÜNCEL

Brezilya'da darbe iddiası! Bir albay gözaltına alındı!

Brezilya'da darbe iddiası! Bir albay gözaltına alındı!

Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva hükümetine "darbe" iddiasıyla bir albay gözaltına alındı.

Abone ol

Ulusal basında çıkan habere göre, darbe soruşturması kapsamında, savcılığın talimatı üzerine Albay Bernardo Correa Neto, ABD dönüşü havaalanında gözaltına alındı.

Albay Neto, eski Devlet Başkanı Jair Bolsonaro ekibi ile işbirliği yaparak, Lula da Silva hükümetine darbe planları yapmakla suçlanıyor.

Brezilya Yüksek Mahkemesi Yargıcı Alexandre de Moraes'in talimatıyla operasyon yapan Federal Polis, içinde eski bakan ve üst düzey askerlerin de olduğu Bolsonaro'ya yakın birkaç kişiyi 9 Şubat'ta gözaltına almıştı.

Federal Polisten yapılan açıklamada, gözaltına alınan kişilerin 30 Ekim 2022'deki seçimleri kazanan Lula da Silva hükümetine "darbe girişiminde" bulunmakla ve organize suç örgütü kurmakla suçlandığı bildirilmişti.

Yüksek Mahkeme, soruşturma kapsamında, eski Devlet Başkanı Bolsonaro'dan pasaportunu 24 saat içinde Federal Polise teslim etmesini istemişti.

Kongre baskını

Bolsonaro destekçileri, 8 Ocak 2023'te ordunun müdahalede bulunması talebiyle slogan atarak polis bariyerini aşıp Ulusal Kongre binasına girmişti.

Jair Bolsonaro, 29 Nisan 2023'te polise verdiği ifadede, 8 Ocak'taki Kongre, Yüksek Mahkeme ve Başkanlık Sarayı baskınını "kışkırttığı" suçlamasını kabul etmemişti.

ÖNCEKİ HABERLER
Özgür Özel’in Tunç Soyer’e önerdiği görevin ne olduğu ortaya çıktı
Özgür Özel’in Tunç Soyer’e önerdiği görevin ne olduğu ortaya çıktı
Sevdiklerini mutlu edecek anlamlı hediyeler Pandora’da, keşfet!
Sevdiklerini mutlu edecek anlamlı hediyeler Pandora’da, keşfet!
İYİ Parti'den istifa eden Gökhan Zan, TİP'in Hatay adayı oluyor! CHP korktu Lütfü Savaş'ı çekiyor
İYİ Parti'den istifa eden Gökhan Zan, TİP'in Hatay adayı oluyor! CHP korktu Lütfü Savaş'ı çekiyor
Mansur Yavaş son anket sonuçlarını açıkladı! 14 puan öndeyiz...
Mansur Yavaş son anket sonuçlarını açıkladı! 14 puan öndeyiz...
Veyis Ateş'e, Sezgin Baran Korkmaz'dan 10 milyon dolar isteme davası! Fatih Altaylı ve Sevilay Yılman ifade verdi
Veyis Ateş'e, Sezgin Baran Korkmaz'dan 10 milyon dolar isteme davası! Fatih Altaylı ve Sevilay Yılman ifade verdi
Beştepe'de Kabine toplanıyor! İşte gündemdeki konular...
Beştepe'de Kabine toplanıyor! İşte gündemdeki konular...
16 yaşındaki çocuk evlendirilecekti, bakanlık harekete geçti!
16 yaşındaki çocuk evlendirilecekti, bakanlık harekete geçti!
İsrail yine hastaneyi hedef aldı: 2 ölü!
İsrail yine hastaneyi hedef aldı: 2 ölü!
Havada korkunç ölüm! Ağzından ve burnundan kan gelen yolcu öldü
Havada korkunç ölüm! Ağzından ve burnundan kan gelen yolcu öldü
Cumhurbaşkanı Erdoğan BAE ve Mısır'a gidiyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan BAE ve Mısır'a gidiyor
Malatya'da korkutan deprem! AFAD şiddetini açıkladı
Malatya'da korkutan deprem! AFAD şiddetini açıkladı
Şanlıurfa'da korkunç olay! Terk edilmiş binada kadın cesedi!
Şanlıurfa'da korkunç olay! Terk edilmiş binada kadın cesedi!