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CHP'de Selahattin Demirtaş'ı aklama yarışı! Faik Öztrak da Tuncay Özkan'a arka çıktı

CHP'de Selahattin Demirtaş'ı aklama yarışı! Faik Öztrak da Tuncay Özkan'a arka çıktı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Sözcüsü Faik Öztrak, Halkların Demokratik Partisinin (HDP) eski eş başkanı ve terör hükümlüsü Selahattin Demirtaş için 'barış insanı' ifadesini kullanan CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan'a destek verdi. Düzenlediği basın toplantısında konuya ilişkin fikri sorulan Faik Öztrak, "Demirtaş'ın haksız yere siyaseten içeride tutulduğu herkesin bildiği bir gerçektir" dedi.

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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, bir YouTube kanalına verdiği röportajı sosyal medyadan paylaşarak terör soruşturmaları kapsamında tutuklu bulunan eski Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Başkanı Selahatin Demirtaş için 'barış insanı' demişti. Özkan, "Selahattin Demirtaş'ın içinde bulunduğu durum hukuksuzluktur. O nedenle cezaevinde ziyaret ettim. Yine ederim. Demirtaş siyaset adamıdır, barış insanıdır. Demirtaş cezaevinde değil politika üreten bir lider olarak önümüzdeki günlerde TBMM'de yerini alacaktır" ifadelerini kullanmıştı.

CHP Sözcüsü Faik Öztrak arka çıktı
CHP Sözcüsü Faik Öztrak, düzenlediği basın toplantısında Tuncay Özkan'a arka çıktı. Konuya ilişkin fikri sorulan Faik Öztrak, "Demirtaş'ın haksız yere siyaseten içeride tutulduğu herkesin bildiği bir gerçektir" dedi.

"HDP'nin düzenlediği nevruz etkinliklerinde terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan için özgürlük sloganları atılması tepkiye neden olmuştu. "CHP, terörle arasına mesafe koymadığı eleştirisi alan HDP'ye karşı mesafe koyacak mı?" sorusuna Öztrak, "CHP'nin terörle arasında açık seçik ve net şekilde koymuş olduğu mesafeyi tartışmak kimsenin haddi değildir" diyerek cevap verdi.

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