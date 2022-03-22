BIST 2.175
DOLAR 14,81
EURO 16,28
ALTIN 922,38
HABER /  SPOR
ADV Yatırım Danışmanı İle Kazanmak İçin Hemen Hesap Aç

Juventus'tan Arjantinli golcü Paulo Dybala kararı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Juventus'tan Arjantinli golcü Paulo Dybala kararı

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Juventus'un üst yöneticisi Maurizio Arrivabene, Arjantinli golcü oyuncuları Paulo Dybala'nın gelecek projelerinde yer almadığını söyledi.

Abone ol

İtalyan basın mensuplarına konuşan Arrivabene, 28 yaşındaki Arjantinli yıldız futbolcunun bu sezon sonunda sona erecek olan sözleşmesinin yenilenmeyeceğini duyurdu.

Arrivabene, "Dybala, artık Juventus'un gelecek projesinin merkezinde yer almıyor. Onun kalitesi hiçbir zaman için tartışma konusu olmadı ama başka tercihler yapıldı. Paulo ile bugün ciddi ve saygılı bir görüşme oldu. Şimdi artık (Dusan) Vlahovic var. Ocak ayı transfer döneminde Juventus'un düzeni değişti." ifadelerini kullandı.

Paulo Dybala, 2015'te transfer olduğu Juventus'ta Transfermarkt sitesinin verilerine göre, siyah-beyazlı formayı giydiği 283 maçta 113 gol attı.

Dybala, Juventus ile bugüne kadar 5 Serie A şampiyonluğu, 4 İtalya Kupası ve 3 İtalya Süper Kupası kazandı.

Arjantinli futbolcunun, Juventus'ta kalıp kalmayacağı bir süredir merak konusuydu.

ÖNCEKİ HABERLER
ABD Başkanı Joe Biden'dan hipersonik füze açıklaması
ABD Başkanı Joe Biden'dan hipersonik füze açıklaması
Yatırım Danışmanı İle Kazanmak İçin Hemen Hesap Aç
Yatırım Danışmanı İle Kazanmak İçin Hemen Hesap Aç
FETÖ'nün sağlık yapılanmasına operasyon: 15 gözaltı
FETÖ'nün sağlık yapılanmasına operasyon: 15 gözaltı
Azra'nın cesedi gömülü halde bulunmuştu! Katili telefonda bunları aratmış
Azra'nın cesedi gömülü halde bulunmuştu! Katili telefonda bunları aratmış
İYİ Parti'de istifa şoku! Bakın hangi partiye geçecek
İYİ Parti'de istifa şoku! Bakın hangi partiye geçecek
Bakanlık duyurdu! 465 kişi alınacak ilan yayımlandı başvurular...
Bakanlık duyurdu! 465 kişi alınacak ilan yayımlandı başvurular...
Bakan Nebati'den enflasyonla mücadele açıklaması! Tarih verdi
Bakan Nebati'den enflasyonla mücadele açıklaması! Tarih verdi
Pentagon: Rus güçlerinin savaş suçu işlediğine dair açık kanıtlar görüyoruz
Pentagon: Rus güçlerinin savaş suçu işlediğine dair açık kanıtlar görüyoruz
Kur korumalı mevduat sisteminde değişiklik! Yenileme imkanı geldi
Kur korumalı mevduat sisteminde değişiklik! Yenileme imkanı geldi
CHP'de Selahattin Demirtaş'ı aklama yarışı! Faik Öztrak da Tuncay Özkan'a arka çıktı
CHP'de Selahattin Demirtaş'ı aklama yarışı! Faik Öztrak da Tuncay Özkan'a arka çıktı