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4 gündür kayıp olan 3 çocuk annesi kadın bakın nerede bulundu

4 gündür kayıp olan 3 çocuk annesi kadın bakın nerede bulundu

MERSİN'in Erdemli ilçesinde 4 gündür kayıp olan 3 çocuk annesi kadın, evine yaklaşık 1 kilometre mesafedeki zeytinlik alanda sağ olarak bulundu.

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İlçeye bağlı kırsal mahallelerden Batısandal'da psikolojik nedenlerle zaman zaman evinden ayrıldığı ve geri dönmediği belirtilen Elif E.'den yine haber alınamayınca ailesi jandarma, AFAD ve belediye yetkililerinden yardım istedi.

Yaklaşık 70 kişilik ekip, gün boyunca kayıp kadını aradı. Gün battıktan sonra bir araya gelen köylülerden bazıları Yanıkhan mevkisinde bir ses duyduklarını söyleyince birkaç kişilik grup bu bölgeyi yeniden kontrol için gitti. Fenerle arama yapan vatandaşlar, kısa süre sonra kadını zeytinlik alanda sağ olarak buldu.

Bölgeye çağrılan 112 sağlık ekibi, ambulansa aldıkları kadını sağlık kontrolü için Erdemli Devlet Hastanesi'ne götürdü. Kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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