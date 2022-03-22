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Putin'in dostu Roman Abramoviç'e Türkiye'de protesto şoku! Sahil güvenlik harekete geçti

Putin'in dostu Roman Abramoviç'e Türkiye'de protesto şoku! Sahil güvenlik harekete geçti

Rus oligark Roman Abramoviç’in lüks yatı “My Solaris”, Bodrum Gemi Yanaşma İskelesi’ne yaklaştığı sırada Ukraynalı yelkenciler tarafından protesto edildi. Şişme botla yatın çevresinde dolanan yelkenciler, “Savaşa Hayır” yazılı Ukrayna bayrağı açtılar, “Rus gemisi buradan git” sloganları attılar.

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Rus milyarderin 140 metre uzunluğunda 26 metre genişliğindeki Bermuda Adaları bayraklı, 430 milyon sterlinlik yatı “My Solaris” Ege kıyılarına geldi. Akdeniz’den Marmaris ve Datça açıklarına gelen yat, rotasını Bodrum’a çevirdi. Yat, akşamüstü saatlerinde Bodrum’a ulaştı. Yatın Gemi Yanaşma İskelesi’ne yaklaştığı sırada Ukraynalı yelkenciler tarafından protesto edildiği görüntüler ortaya çıktı.

İtalya’da yelken yarışlarına katıldıktan sonra ülkelerine geri dönemeyen ve geçen 17 Mart’ta Bodrum’a gelen yelkenciler ve antrenörleri şişme botla “My Solaris”i karşıladı. Yatın çevresinde gezen Ukraynalılar, üzerine İngilizce “Savaşa Hayır” yazılı Ukrayna bayrağı açtılar, “Rus gemisi buradan git”, “Ukrayna’dan gidin” sloganları attılar. O anlar şişme bottakiler tarafından cep telefonları ile kayıt altına alındı. Durumu fark eden Sahil Güvenlik Bodrum Karakol Komutanlığı ekipleri, müdahale ederek sporcular ve antrenörlerini karakola götürdü. Yelkenciler daha sonra serbest bırakıldı.

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