Meral Akşener ile Ekrem İmamoğlu'nun arasına kara kedi girdi! Akşener, İmamoğlu'na kırgın

"Ben Başbakan olacağım" diyen İYİ Parti lideri Meral Akşener'in cumhurbaşkanı adayının İBB Başkanı Ekrem İmamoğu olduğu herkesin bildiği bir sırdı. Ancak son dönemde Akşener, İmamoğlu'ndan vazgeçti, "isimsiz cumhurbaşkanı adayı" çıkışı yaptı. Akşener'in "İkinci Fatih" benzetmesi yaptığı İmamoğlu'na kırgın olduğu için böyle bir çıkış yaptığı iddia edildi.

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İYİ Parti lideri Meral Akşener, cumhurbaşkanı adaylığı konusunda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na çok güçlü şekilde destek veriyordu ancak son günlerden İmamoğlu'ndan vazgeçtiğini ortaya koydu. Peki ne oldu da Akşener, İmamoğlu'ndan vazgeçti? Akşener, İmamoğlu'na neden kırıldı? Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Akşener'deki değişimi yazdı...



- İmamoğlu’nu İkinci Fatih’e benzetmiş, yüzünde Rabbi Yessir’i görmüş hatta “Bu çalışma performansınızın devamını dilerim ki cumhurbaşkanlığı seçiminde lazım” demişti. Akşener daha ne desin? Bir tek cumhurbaşkanı adayımın adı Ekrem soyadı İmamoğlu dememişti.

Fox TV'de birden tavır değiştirdi

- Ancak Meral Akşener, Fox TV’de İsmail Küçükkaya’nın programında, “İsimsiz cumhurbaşkanı adaylığı”nı ortaya attı. Akşener’in açıklaması, Kılıçdaroğlu’na kırmızı kart olarak yorumlandı. Onlardan birisi de bendim. Ama dün haber kaynaklarımla yaptığım görüşmelerde İmamoğlu boyutunu atladığımı fark ettim.

Akşener, İmamoğlu'nu da saha dışına itti

- Ekrem İmamoğlu da isimsiz bir cumhurbaşkanı adayı değil. Tam aksine İstanbul seçimlerinde elde ettiği başarı nedeniyle ismi muhtemel cumhurbaşkanı adayları arasında geçiyor. O nedenle Akşener, isimsiz cumhurbaşkanı adayı önerisiyle Ekrem İmamoğlu’nu da saha dışına itiyor.

Akşener İmamoğlu'na kırılmış!

- Akşener’deki tavır değişikliğinin nedeninin Kılıçdaroğlu’nu kırmak istememek olduğunu düşünüyordum. Ama kulisleri yoklayınca başka bir şeyle karşılaştım. Meral Akşener’in İmamoğlu’na kırıldığı söyleniyor. İYİ Parti Lideri Akşener ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu arasında bir soğukluk olup olmadığını bilmiyorum.

Akşener’i tavır değişikliğine iten ne oldu?

Siyasette zaman zaman bu tür söylentiler çıkar ama asıl önemli olan Akşener’in İkinci Fatih’ten isimsiz cumhurbaşkanı adaylığa noktasına gelmesi oldu. Akşener’i tavır değişikliğine iten ne oldu? İsimsiz cumhurbaşkanı adaylığını önerirken Akşener’in aklında bir isim var mı?