Asgari ücrete 2. zam gelecek mi? Uzmanı tüm detayları açıkladı
Asgari ücrete yıl içinde ikinci zam tartışmaları devam ederken Prof. Dr. Cem Kılıç konuyla ilgili son bilgileri paylaştı. Prof. Kılıç, asgari ücrete zam yapılıp yapılmayacağını ve enflasyonla mücadele sürerken böyle bir adımın mümkün olup olmayacağını açıkladı.
Yılbaşında asgari ücrete yüzde 50'nin üzerinde artış yapılmış ve asgari ücret 2.825 liradan 4.253 liraya çıkartılmıştı. Asgari ücrete 2. zam tartışmaları sürerken Prof. Dr. Cem Kılıç son detayları NTV'deki yazısında paylaştı:
Asgari ücret tespitinde yöntem 2016 yılında değişti. 2016 yılına kadar, yılın altışar aylık dönemleri için tespit şimdi olduğu gibi Aralık ayı içerisinde yapılan Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantıları sonrasında belirleniyordu. Ocak ve Temmuz artış oranları Aralık ayında kesinleşiyordu.
2016 yılında yapılan değişiklikle, Asgari Ücret Tespit Komisyonu bir yılın tamamı için geçerli olacak tek bir artış oranı belirlemeye başladı. Bu yöntem özellikle İşçi Konfederasyonları tarafından talep edilmişti.
Bugünlerde tekrar bir asgari ücret konusu konuşulur olmaya başladı. Hayat pahalılığının günden güne etkisini arttırmaya başlaması bu yönde birtakım görüşlerin ortaya çıkmasına neden oldu. Asgari ücretin Temmuz ayında yani altıncı ayın bitiminden sonra tekrar enflasyona göre güncellenebileceği özellikle iktidar siyasetçilerince medya önünde konuşuldu.