Asgari ücrete 2. zam gelecek mi? Uzmanı tüm detayları açıkladı

Asgari ücret tespitinde yöntem 2016 yılında değişti. 2016 yılına kadar, yılın altışar aylık dönemleri için tespit şimdi olduğu gibi Aralık ayı içerisinde yapılan Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantıları sonrasında belirleniyordu. Ocak ve Temmuz artış oranları Aralık ayında kesinleşiyordu.