BIST 2.171
DOLAR 14,82
EURO 16,30
ALTIN 917,58
HABER /  GÜNCEL  /  EĞİTİM
ADV Yatırım Danışmanı İle Kazanmak İçin Hemen Hesap Aç

Açıköğretim Fakültesinde ara sınav tarihleri belli oldu

Açıköğretim Fakültesinde ara sınav tarihleri belli oldu

 Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (ATA-AÖF) Bahar Yarıyılı ara sınav takvimi belli oldu. Buna göre 9-10 Nisan 2022 tarihlerinde yapılacak olan sınav yüz yüze olarak gerçekleştirilecek.

Abone ol

Pandemi döneminde dijital dönüşümü hızla gerçekleştirerek eğitim faaliyetlerine kesintisiz şekilde devam ettiklerini belirten Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı, Atatürk Üniversitesinin bu yöndeki tecrübesinin ülke yükseköğretimine önemli katkılar sağladığını belirtti.

Bu başarıda, uzun yıllardır kaliteli ve sorunsuz bir şekilde yürütülen Açık öğretim modelinin önemli bir payı olduğunu aktaran Rektör Çomaklı: “Bu doğrultuda yeni döneme merhaba diyen Açık öğretim Fakültemiz, 500 bin öğrencisine en yeni içeriklerin yer aldığı modüllerle eğitim vermeye devam ediyor. Bu vesileyle 9-10 Nisan 2022 tarihlerinde yüz yüze düzenlenecek ara sınavlarda öğrencilerimize şimdiden başarılar ve kolaylıklar diliyorum” şeklinde konuştu.

ÖNCEKİ HABERLER
Kastamonu'da belediye başkanına makam odasında silahlı saldırı
Kastamonu'da belediye başkanına makam odasında silahlı saldırı
Yatırım Danışmanı İle Kazanmak İçin Hemen Hesap Aç
Yatırım Danışmanı İle Kazanmak İçin Hemen Hesap Aç
Fenerbahçe'den Attila Szalai'nin sakatlığıyla ilgili açıklama
Fenerbahçe'den Attila Szalai'nin sakatlığıyla ilgili açıklama
Konya çöküyor evlere 500 metre mesafede korkutan görüntü! İnceleme başlatıldı
Konya çöküyor evlere 500 metre mesafede korkutan görüntü! İnceleme başlatıldı
Halk TV, Özlem Gürses ve Emin Çapa'yı kovdu sebebi Youtube
Halk TV, Özlem Gürses ve Emin Çapa'yı kovdu sebebi Youtube
Arkadaşının düğününe gitti! Görüntüleri paylaşınca olanlar oldu: Yargıtay'dan emsal karar çıktı
Arkadaşının düğününe gitti! Görüntüleri paylaşınca olanlar oldu: Yargıtay'dan emsal karar çıktı
Gaziantep'de tır parkında ele geçirildi tam 8 bin litre
Gaziantep'de tır parkında ele geçirildi tam 8 bin litre
İndirim yerine motorin ve benzine zam! 23 Mart 2022'de benzine 1.68 lira, motorine 1.59 lira zam
İndirim yerine motorin ve benzine zam! 23 Mart 2022'de benzine 1.68 lira, motorine 1.59 lira zam
Putin B planına geçti bomba iddia: C planı gerçekten korkunç, D planını yazmaya bile korkuyorum
Putin B planına geçti bomba iddia: C planı gerçekten korkunç, D planını yazmaya bile korkuyorum
Madenci tekmeleyen Yusuf Yerkel'e resmi görev! Ticaret Bakanlığı listesine girdi
Madenci tekmeleyen Yusuf Yerkel'e resmi görev! Ticaret Bakanlığı listesine girdi