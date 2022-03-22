Açıköğretim Fakültesinde ara sınav tarihleri belli oldu

Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (ATA-AÖF) Bahar Yarıyılı ara sınav takvimi belli oldu. Buna göre 9-10 Nisan 2022 tarihlerinde yapılacak olan sınav yüz yüze olarak gerçekleştirilecek.

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Pandemi döneminde dijital dönüşümü hızla gerçekleştirerek eğitim faaliyetlerine kesintisiz şekilde devam ettiklerini belirten Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı, Atatürk Üniversitesinin bu yöndeki tecrübesinin ülke yükseköğretimine önemli katkılar sağladığını belirtti.

Bu başarıda, uzun yıllardır kaliteli ve sorunsuz bir şekilde yürütülen Açık öğretim modelinin önemli bir payı olduğunu aktaran Rektör Çomaklı: “Bu doğrultuda yeni döneme merhaba diyen Açık öğretim Fakültemiz, 500 bin öğrencisine en yeni içeriklerin yer aldığı modüllerle eğitim vermeye devam ediyor. Bu vesileyle 9-10 Nisan 2022 tarihlerinde yüz yüze düzenlenecek ara sınavlarda öğrencilerimize şimdiden başarılar ve kolaylıklar diliyorum” şeklinde konuştu.