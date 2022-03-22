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Şişli’de polis aracı takla attı: 2 polis yaralı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Şişli’de polis aracı takla attı: 2 polis yaralı

Şişli’de biri polis aracı olmak üzere toplam 3 arabanın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Çarpışmanın etkisiyle polis aracı takla atıp ters dönerken, iki polis memuru yaralanarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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Olay, 09.30 sıralarında Şişli’de bulunan Şehit Şenol Sağman altgeçidinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre hız yaptığı iddia edilen 34 LJ 3850 plakalı lüks araç şerit değiştirmek isterken, şeridinde ilerlemekte olan polis arabasına arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle direksiyon hakimiyetinin kaybedildiği polis aracı ise ön tarafta ilerlemekte olan 34 DYZ 997 plakalı bir diğer lüks araca çarpıp takla atarak kaldırıma çıktı. Çevredeki sürücülerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaşanan kaza sonrası iki polis memuru biri boynundan biri de bacağından olmak üzere yaralandı. Yaralanan polis memurları olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Takla atan polis aracı ise olay yerine gelen çekici yardımıyla kaldırıldı.

Kazaya karışan sürücülerden Abdül Tatlı, “Bu yoldan Çağlayan istikametine inmiştim. Arkamda bir araç vardı. O da sol tarafa Kasımpaşa’dan gelen polis arabasına arkadan vurdu. O hızla polis aracı da bir yalpaladı ve sağ sol yapıp bana önden vurdu. Mavi araç benimdi. Polis aracı bana önden vurduktan sonra kaldırıma çarpıp takla attı. İçinden de bildiğim kadarıyla bir yaralı çıkarıldı. İnşallah kötü bir durum yoktur. Ambulansla hastaneye kaldırıldı. Durum böyle oldu” diye konuştu.
Polisin kaza ile ilgili çalışmaları sürüyor.

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