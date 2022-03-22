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Yavuz SEçkin kaç yaşında aslen nereli kiminle evli?

Yavuz SEçkin kaç yaşında aslen nereli kiminle evli?

Taklitleri ile güldüren ünlü isim Yavuz Seçkin başarılarının yanı sıra özel hayatıyla da merak konusu oldu. 53 yaşındaki Yavuz Seçkin aslen İstanbullu. Balerin ve dansçı olan Dicle Güler ile 2010 yılında evlenen Yavuz Seçkin'in 3 tane çocuğu var.

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Son olarak Alişan sabah programına katılan Yavuz Seçkin yeniden gündem oldu. Şakaları ve taklitleri ile güldüren başarılı komedyen Yavuz Seçkin özel hayatıyla da merak edildi. Yavuz Seçkin iki kez evlilik yaptı. Son evliliğini ise 2010 yılında balerin ve dansçı olan Dicle Güler ile yaptı. Yavuz Seçkin'in 3 tane çocuğu vardır. 

Yavuz Seçkin kimdir: 2 ocak 1969 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. Şişli Motor Meslek Lisesi’nden 1988 yılında mezun oldu. Gültepe’de bir dükkan işleten, ticaretle uğraşan bir esnaftı. Arkadaşlarının gaza getirmesi ile “İner misin Çıkarmısın” yarışmasına katılmış ve hayatı değişmiş.

1997 yılında , “İner misin Çıkarmısın” yetenek yarışmasına da katılarak birinci olmuştur. Bu sayede 28 yaşında taklit yeteneğini keşfetmiştir. ” On Parmak On Marifet ” isimli yarışmaya da katılan Yavuz Seçkin Aynı yarışmada İsmail Baki Tuncer ile tanışıp birlikte radyo programı yapmaya başlamıştır.

2002 yılında “Yavuz’un Minibüsü” adlı programıyla Radyo Klas’ta yayın hayatına başladı. Sonraları programında telefon şakalarına yer vererek birçok ünlüye şakalar yaptı. Daha sonra Radyo Klas’tan ayrıldı ve Süper FM’de program yapmaya başladı. Televizyon skeçlerinde yer aldı.

Yavuz Seçkin, partneri İsmail Baki Tuncer ile birlikte Süleyman Demirel, Bülent Ecevit, Bülent Ersoy, Ahmet Çakar, Güneri Civaoğlu, Mehmet Ali Birand, Cemil İpekçi, Erman Toroğlu, Aziz Yıldırım, Hıncal Uluç, Fatih Terim gibi bir çok ünlünün taklitini başarı ile yapmaktadır.

Atv’de oynayan “Avrupa Yakası” dizi filmde “Sertaç” rolü ile televizyondünyasına adım attı. Diziyi stand-up gösterileri, şov programları (Co-Medya) ve reklam filmleri takip etti.

Eylül 2008 yılında TV 8 kanalında medyatik ünlülerimizin tiplemelerinin yer aldığı, aralara da kendi halk tiplemelerimizin serpiştirildiği bir medya komedisi “Co-medya” adlı komedi programını yaptı.

Yavuz Seçkin’in ilk eşi olan Havva Tavukçu’dan, Oğuzhan ve Zeynep adında iki çocuğu var.

Yavuz Seçkin, ikinci evliliğini bale öğretmeni ve balerin Dicle Güler ile 12 haziran 2010 tarihinde yaptı.

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