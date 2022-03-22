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Erzurum'da arkadaşına mesaj atıp ortadan kayboldu arabası orada bulundu

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Erzurum'da arkadaşına mesaj atıp ortadan kayboldu arabası orada bulundu

Erzurum’da arkadaşına intihar notu bırakarak ortadan kaybolan 22 yaşındaki gençten 5 gündür haber alınamıyor. Gencin aracı Tortum Gölü yukarısındaki Pirinkayalar geçidinde bulunurken, dalgıçlar gölde arama çalışmalarını sürdürüyor.

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Edinilen bilgilere göre, Yakutiye ilçesi Şükrüpaşa Mahallesi'nde yaşayan Furkan P. isimli şahıs, 18 Mart Cuma günü arkadaşına intihar edeceğine yönelik mesaj atarak ikametgahından ayrıldı.

Ailenin ihbarı üzerine Furkan P.’nin aracının Plaka Tanıma Sistemi (PTS) kontrolünde aracın son olarak Uzundere ilçesine giriş yaptığı tespit edildi. Bunun üzerine Jandarma tarafından yapılan incelemeler sonucu araç Pirinkayalar Geçidi Cam Teras önünde park halinde bulundu.

Bunun üzerine AFAD ve Jandarma Su Altı Timleri Tortum Gölü içerisinde arama çalışmalarını başlattı. 5 gündür süren arama çalışmalarında tüm kıyı şeridi baştan başa araştırılırken Furkan P.’ye dair henüz bir ize rastlanamadı.

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