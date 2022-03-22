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Bakan Vedat Bilgin'den asgari ücret için son dakika açıklaması: Artış yaptık anlamlı bulmuyorum!

Bakan Vedat Bilgin'den asgari ücret için son dakika açıklaması: Artış yaptık anlamlı bulmuyorum!

Asgari ücrete ikinci kez zam yapılabileceği ile ilgili AK Parti cephesinden gelen açıklamalardan sonra Çalışma Bakanı Vedat Bilgin'den bugün son dakika açıklaması geldi. Bilgin tartışmalar için "Anlamlı bulmuyorum" dedi.

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AK Parti kanadından gelen açıklamalar sonrası asgari ücrete ikinci zam beklentisi güçlenirken, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den açıklama geldi. Bakan Bilgin, "Tartışmayı anlamlı bulmuyorum, çok önemli artış yaptık" dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Bilgin, Şehitkamil Sanat Merkezi’nde düzenlenen Üretim Sürecine Katılım Programı Tanıtım Toplantısı'na katıldı. 

Bir dizi ziyaret için Gaziantep’te bulunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Bilgin, Şehitkamil Sanat Merkezi’nde düzenlenen 'Üretim Sürecine Katılım Yeni Bir İstihdam Modeli' programı tanıtım toplantısına katıldı.

"Asgari ücret tartışmalarını anlamlı bulmuyorum"

Asgari ücrette ikinci zam yapılacağı iddialarına cevap veren Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk kez asgari ücreti yüzde 50 üzerinde attırdık. Bu günlerde yeniden asgari ücret tartışmalarını anlamlı bulmuyorum. Çünkü gerekeni enflasyon farkı ile yaptık. Bu durumlarda işçiyi de iş vereni de düşünmek lazım. Çünkü asgari ücret artarken, iş verenlerin de maliyeti arttı" dedi.

"Ekonomik tahribatı bertaraf etmenin yolu üretimdir, büyümedir, istihdamdır"
Pandemi döneminde pek çok ülke sıkıntı yaşarken Türkiye'nin yüzde 11'lik büyüme oranı yakaladığını söyleyen Bakan Bilgin, "Son iki yılda Avrupa ve Amerika gibi güçlü ekonomiler büyük sıkıntı yaşarken Türkiye bu sıkıntılara rağmen yüzde 11 gibi bir büyüme rakamı yakaladı. Önümüzdeki dönemde de enflasyonun aşama aşama düşeceğini hep beraber göreceğiz. Dünya genelindeki ekonomik tahribatı ülke olarak bertaraf etmenin yolu büyümedir, istihdamdır. Türkiye'de yeni istihdam modeli ile bunu başaracaktır. Biz bu modeli de Gaziantep’ten başlatıyoruz. Çünkü Gaziantep bunu başarabilecek bir sanayi ve ekonomiye sahip. Yeni istihdam modeli burada başladıktan sonra Bursa’da devam edecek ve Türkiye geneline yayılacak" şeklinde konuştu.

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