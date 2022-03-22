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Muğla İl Sağlık Müdürü Dr. İskender Gencer görevden alındı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Muğla İl Sağlık Müdürü Dr. İskender Gencer görevden alındı

MUĞLA Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde doktor ile uzman çavuş arasında yaşanan gerginlik sonrası Muğla İl Sağlık Müdürü Dr. İskender Gencer görevden alındı.

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Dr. İskender Gencer'in döneminde ikinci doz aşılamada Türkiye’de ilk ‘Mavi’ kategoriye geçen il Muğla olmuştu. İl Sağlık Müdürü Dr. İskender Gencer filyasyon ekiplerinin çalışmasına ve aşılamada sağlık kuruluşları dışında kırsal mahallelere görevlendirdiği ekipler ile dikkat çekmişti.

Emekli olduktan sonra tekrar sözleşmeli olarak İl Sağlık Müdürlüğü yapan Dr. İskender Gencer’in görevden alınması ile ilgili resmi yazının henüz Muğla Valiliğine ulaşmadığı öğrenildi. İl Sağlık Müdürlüğü görevine Dr. Ali Burak Mülayim’in atandığı öğrenildi.

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